18 июля 2024

Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Отчет Орбана содержит 10 пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Об этом он указал в своем отчете для председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Я предлагаю начать обсуждение… начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — указал Орбан в опубликованном документе.

Отчет Виктора Орбана, опубликованный на официальном сайте премьер-министра Венгрии, содержит 10 пунктов и охватывает итоги его визитов в Россию, Украину, Китай и Соединенные Штаты. В документе поднимаются ключевые вопросы международной политики и предлагаются шаги по укреплению позиций Европы на мировой арене.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Об этом он указал в своем отчете для председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Я предлагаю начать обсуждение… начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — указал Орбан в опубликованном документе. Отчет Виктора Орбана, опубликованный на официальном сайте премьер-министра Венгрии, содержит 10 пунктов и охватывает итоги его визитов в Россию, Украину, Китай и Соединенные Штаты. В документе поднимаются ключевые вопросы международной политики и предлагаются шаги по укреплению позиций Европы на мировой арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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