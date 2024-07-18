Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине

19 июля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Отчет Орбана содержит 10 пунктов Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Об этом он указал в своем отчете для председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Я предлагаю начать обсуждение… начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — указал Орбан в опубликованном документе. Отчет Виктора Орбана, опубликованный на официальном сайте премьер-министра Венгрии, содержит 10 пунктов и охватывает итоги его визитов в Россию, Украину, Китай и Соединенные Штаты. В документе поднимаются ключевые вопросы международной политики и предлагаются шаги по укреплению позиций Европы на мировой арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Об этом он указал в своем отчете для председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Я предлагаю начать обсуждение… начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — указал Орбан в опубликованном документе. Отчет Виктора Орбана, опубликованный на официальном сайте премьер-министра Венгрии, содержит 10 пунктов и охватывает итоги его визитов в Россию, Украину, Китай и Соединенные Штаты. В документе поднимаются ключевые вопросы международной политики и предлагаются шаги по укреплению позиций Европы на мировой арене.