NBC: политическая карьера Байдена близка к завершению

19 июля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Ситуация в предвыборном штабе Байдена свидетельствует о возможных трудностях Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американскому лидеру. «Мы близки к концу», — приводит слова одного из источников телекомпания . Среди сторонников Байдена растет убеждение, что исход его политической карьеры уже предопределен. Изменение настроения президента также отмечается источниками, несмотря на его ранее выраженное намерение оставаться в политике. Как говорится в материале, ситуация в предвыборном штабе Байдена также свидетельствует о возможных трудностях. Ожидается, что в июле финансирование кампании сократится до 25% от планируемого объема пожертвований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американскому лидеру. «Мы близки к концу», — приводит слова одного из источников телекомпания. Среди сторонников Байдена растет убеждение, что исход его политической карьеры уже предопределен. Изменение настроения президента также отмечается источниками, несмотря на его ранее выраженное намерение оставаться в политике. Как говорится в материале, ситуация в предвыборном штабе Байдена также свидетельствует о возможных трудностях. Ожидается, что в июле финансирование кампании сократится до 25% от планируемого объема пожертвований.