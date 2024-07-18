18 июля 2024

NBC: политическая карьера Байдена близка к завершению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Ситуация в предвыборном штабе Байдена свидетельствует о возможных трудностях Фото:

Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американскому лидеру.

«Мы близки к концу», — приводит слова одного из источников телекомпания. Среди сторонников Байдена растет убеждение, что исход его политической карьеры уже предопределен. Изменение настроения президента также отмечается источниками, несмотря на его ранее выраженное намерение оставаться в политике.

Как говорится в материале, ситуация в предвыборном штабе Байдена также свидетельствует о возможных трудностях. Ожидается, что в июле финансирование кампании сократится до 25% от планируемого объема пожертвований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американскому лидеру. «Мы близки к концу», — приводит слова одного из источников телекомпания. Среди сторонников Байдена растет убеждение, что исход его политической карьеры уже предопределен. Изменение настроения президента также отмечается источниками, несмотря на его ранее выраженное намерение оставаться в политике. Как говорится в материале, ситуация в предвыборном штабе Байдена также свидетельствует о возможных трудностях. Ожидается, что в июле финансирование кампании сократится до 25% от планируемого объема пожертвований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...