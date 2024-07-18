18 июля 2024

Главе СКР доложат о екатеринбуржце, пристававшем к несовершеннолетним

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину доложат о екатеринбуржце, которого подозревают в развратных действиях
Александру Бастрыкину доложат о екатеринбуржце, которого подозревают в развратных действиях Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле жителя Екатеринбурга, совершившем развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил доложить о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

В сообщении подчеркивается, что подозреваемый совершал противоправные действия в отношении девочек-подростков. Следственные органы СК России по региону расследуют уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле жителя Екатеринбурга, совершившем развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил доложить о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении подчеркивается, что подозреваемый совершал противоправные действия в отношении девочек-подростков. Следственные органы СК России по региону расследуют уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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