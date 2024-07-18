Главе СКР доложат о екатеринбуржце, пристававшем к несовершеннолетним

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле жителя Екатеринбурга, совершившем развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Председатель СК России поручил доложить о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
В сообщении подчеркивается, что подозреваемый совершал противоправные действия в отношении девочек-подростков. Следственные органы СК России по региону расследуют уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».
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