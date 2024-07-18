Жители ХМАО распродают дорогие иномарки

В ХМАО на рынке автомобилей с пробегом и стоимостью более трех миллионов рублей во втором квартале 2024 года предложение выросло на 127,5%. Аналитики «Авито Авто» сообщили корреспонденту URA.RU, что лидером по количеству объявлений стал Toyota Land Cruiser.
«В ценовом сегменте автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей предложение выросло на 127,5% за 2-й квартал 2024 года в сравнении с первым. Лидером по количеству объявлений оказался Toyota Land Cruiser», — сообщили эксперты.
Они также отметили, что спрос на дорогие авто за период не изменился. В топ-5 авто по спросу в этом сегменте вошли сразу четыре модели Toyota. Первое место досталось Land Cruiser, далее расположились Camry, Land Cruiser Prado и Lexus LX. На пятой строчке — Toyota Highlander. Лидером по динамике год к году оказался Lexus LX. Спрос на него вырос более чем на 100%.
В целом по Югре объем предложения на рынке подержанных автомобилей за квартал вырос на 20,8%. Больше всего объявлений пришлось на автомобили ВАЗ (LADA). Их доля в предложении составила 13,1%. На втором месте среди марок расположилась Toyota с долей в 7,9%, а на третьем — Kia с 6,3%. Четвертую и пятую строки заняли Hyundai и ГАЗ, чьи доли составили 5,3% и 1,7% соответственно. Среди бюджетных автомобилей югорчане отдают предпочтение отечественному бренду ВАЗ. В ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей жители ХМАО чаще всего интересуются производителем Toyota.
В ХМАО наиболее популярными авто с пробегом в начале 2024 года стали ВАЗ, Toyota, Hyundai, KIA, Chevrolet. Средняя цена таких авто — 500 тысяч рублей. Среди новых автомобилей самой популярной маркой машины стала также ВАЗ (LADA) со средней стоимостью предложения 1 318 900 рублей.
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