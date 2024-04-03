Аналитики назвали самые популярные машины, которые выбирают жители ХМАО в 2024 году

«Авито Авто»: жители ХМАО выбирают ездить на ВАЗ, Toyota и Hyunda

В регионе ВАЗ (LADA) с пробегом стоит около 500 000 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО наиболее популярными авто с пробегом в этом году стали ВАЗ, Toyota, Hyundai, KIA, Chevrolet. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Авто».

«Самая востребованная марка в сегменте автомобилей с пробегом — ВАЗ (LADA) со средней ценой 500 000 рублей. На втором месте — Toyota, на третьем — Hyundai, на четвертом — KIA, а на пятом — Chevrolet», — сообщили аналитики сервиса.

Кроме того, среди новых автомобилей самой популярной маркой машины стала также ВАЗ (LADA) со средней стоимостью предложения 1 318 900 рублей. На втором — Lifan (средняя 1 879 900 рублей), на третьем — Changan (2 789 900 рублей), далее Geely (3 393 990 рублей) и Omoda (2 819 900 рублей). По данным «Авито Авто», средняя цена новых автомобилей на начало марта нынешнего года снизилась на 24,8%, составив 1 879 900 рублей, а автомобилей с пробегом выросла на 40,6% относительно того же периода за прошлый и составила 1 265 774 рублей.

Жители ХМАО, решаясь на покупку нового автомобиля, отдают предпочтение отечественным брендам. Доля спроса на них за прошедший год составляет 56%. Средняя стоимость новых автомобилей в округе — 1 880 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Granta c долей спроса 25% от всех новых машин.