Newsmax: Байден объявит о своем выходе из предвыборной гонки

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Джо Байден не будет участвовать в президентских выборах в США, пишут СМИ
Джо Байден не будет участвовать в президентских выборах в США, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Действующий лидер США Джо Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники. 

«Президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии», — сообщил Гальперин, ссылаясь на многочисленные источники. Его слова приводятся в материале Newsmax. В нем отмечают, что демократы давят на Байдена, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что экс-спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси убеждала Байдена, что он не сможет победить Трампа, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре. The Washington Post отмечала, что подобный разговор у Байдена был и с лидерами демократов, передает Pravda.ru. 

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Действующий лидер США Джо Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники.  «Президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии», — сообщил Гальперин, ссылаясь на многочисленные источники. Его слова приводятся в материале Newsmax. В нем отмечают, что демократы давят на Байдена, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что экс-спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси убеждала Байдена, что он не сможет победить Трампа, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре. The Washington Post отмечала, что подобный разговор у Байдена был и с лидерами демократов, передает Pravda.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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