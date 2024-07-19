Newsmax: Байден объявит о своем выходе из предвыборной гонки

Действующий лидер США Джо Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники.
«Президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии», — сообщил Гальперин, ссылаясь на многочисленные источники. Его слова приводятся в материале Newsmax. В нем отмечают, что демократы давят на Байдена, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что экс-спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси убеждала Байдена, что он не сможет победить Трампа, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре. The Washington Post отмечала, что подобный разговор у Байдена был и с лидерами демократов, передает Pravda.ru.
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