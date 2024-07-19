ГД рассматривает 25 законопроектов о контроле за мигрантами

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В Госдуме рассмотрят 25 инициатив о мигрантах
В Госдуме рассмотрят 25 инициатив о мигрантах Фото:

В настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

«На рассмотрении Думы сейчас находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что большинство из них внесены депутатами, а на следующей неделе уже будут рассмотрены во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые находятся в ней незаконно. 

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, в прошлом году около 170 тысячам иностранцев отказали во въезде на территорию России, передает 360.ru.

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В настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. «На рассмотрении Думы сейчас находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что большинство из них внесены депутатами, а на следующей неделе уже будут рассмотрены во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые находятся в ней незаконно.  Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, в прошлом году около 170 тысячам иностранцев отказали во въезде на территорию России, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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