В мире Украина Зеленский признал, что Украина не сможет силой забрать новые территории РФ 19 июля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 + Лидер Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «силу дипломатии» в конфликте с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет отвоевать силой занятые Россией территории, поэтому надеется на дипломатические переговоры. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. «Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сообщил он в интервью изданию BBC . По его словам, именно от западных партнеров Киева зависит готовность РФ к переговорам. Запад должен усилить давление на нее, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров». Ранее Зеленский рассказал, что российские представители должны присутствовать на второй мирной конференции по Украине. Журналисты из New York Times считают, что это указывает на готовность Киева к завершению конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина не сможет отвоевать силой занятые Россией территории, поэтому надеется на дипломатические переговоры. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. «Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сообщил он в интервью изданию BBC. По его словам, именно от западных партнеров Киева зависит готовность РФ к переговорам. Запад должен усилить давление на нее, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров». Ранее Зеленский рассказал, что российские представители должны присутствовать на второй мирной конференции по Украине. Журналисты из New York Times считают, что это указывает на готовность Киева к завершению конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям