18 июля 2024

Из реки в Магнитогорске достали пакет с убитой девушкой внутри

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, ммк, магнитогорск, аглофабрика, весна, экология, река урал
От трупа пытались избавиться, утопив его в реке Урал Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал достали мусорный пакет, в котором обнаружили труп девушки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно девушку убили и попытались избавиться от тела.

«Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег в нем нашли мертвую девушку. Она была связана, с пробитой головой. К пакету был привязан груз, чтобы он не всплыл. Одним словом, все признаки того, что убийство пытались скрыть. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девушка пропала около месяца назад. У нее было много неприятелей. Все из-за ее противоправной деятельности, связанной с мошенничеством. Не исключено, что убить девушку могли те, кого она обманула.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал достали мусорный пакет, в котором обнаружили труп девушки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно девушку убили и попытались избавиться от тела. «Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег в нем нашли мертвую девушку. Она была связана, с пробитой головой. К пакету был привязан груз, чтобы он не всплыл. Одним словом, все признаки того, что убийство пытались скрыть. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка пропала около месяца назад. У нее было много неприятелей. Все из-за ее противоправной деятельности, связанной с мошенничеством. Не исключено, что убить девушку могли те, кого она обманула. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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