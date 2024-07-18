Из реки в Магнитогорске достали пакет с убитой девушкой внутри

19 июля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

От трупа пытались избавиться, утопив его в реке Урал Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал достали мусорный пакет, в котором обнаружили труп девушки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно девушку убили и попытались избавиться от тела. «Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег в нем нашли мертвую девушку. Она была связана, с пробитой головой. К пакету был привязан груз, чтобы он не всплыл. Одним словом, все признаки того, что убийство пытались скрыть. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка пропала около месяца назад. У нее было много неприятелей. Все из-за ее противоправной деятельности, связанной с мошенничеством. Не исключено, что убить девушку могли те, кого она обманула. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал достали мусорный пакет, в котором обнаружили труп девушки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно девушку убили и попытались избавиться от тела. «Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег в нем нашли мертвую девушку. Она была связана, с пробитой головой. К пакету был привязан груз, чтобы он не всплыл. Одним словом, все признаки того, что убийство пытались скрыть. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка пропала около месяца назад. У нее было много неприятелей. Все из-за ее противоправной деятельности, связанной с мошенничеством. Не исключено, что убить девушку могли те, кого она обманула. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.