Появились подробности вероятного выхода Байдена из предвыборной гонки

Newsmax: Байден останется на посту до президентских выборов
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Джо Байден продолжит свою работу в качестве президента до выборов в США, пишут СМИ
Джо Байден продолжит свою работу в качестве президента до выборов в США, пишут СМИ Фото:

Президент США Джо Байден останется на своем посту до начала выборов в стране. При этом он не утвердит вице-президента Камалу Харрис своим преемником. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники.

«Для него подготовлена речь. Он продолжит работу на посту президента. Мне сказали, что он также не будет утверждать вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника», — передает Newsmax слова Гальперина. Он добавил, что Байден оставит выбор кандидата съезду демократов. 

Ранее Гальперин сообщал, что Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. По его словам, демократы давят на него, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа. 18 июля Демократическая партия США решила отложить выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на второй срок. Сам Байден остается на самоизоляции в связи с тем, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию, передает MK.RU

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Президент США Джо Байден останется на своем посту до начала выборов в стране. При этом он не утвердит вице-президента Камалу Харрис своим преемником. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники. «Для него подготовлена речь. Он продолжит работу на посту президента. Мне сказали, что он также не будет утверждать вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника», — передает Newsmax слова Гальперина. Он добавил, что Байден оставит выбор кандидата съезду демократов.  Ранее Гальперин сообщал, что Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. По его словам, демократы давят на него, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа. 18 июля Демократическая партия США решила отложить выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на второй срок. Сам Байден остается на самоизоляции в связи с тем, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию, передает MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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