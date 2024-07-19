Появились подробности вероятного выхода Байдена из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден останется на своем посту до начала выборов в стране. При этом он не утвердит вице-президента Камалу Харрис своим преемником. Об этом рассказал журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на источники.
«Для него подготовлена речь. Он продолжит работу на посту президента. Мне сказали, что он также не будет утверждать вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника», — передает Newsmax слова Гальперина. Он добавил, что Байден оставит выбор кандидата съезду демократов.
Ранее Гальперин сообщал, что Байден снимет свою кандидатуру с президентских выборов. По его словам, демократы давят на него, чтобы он пересмотрел свою борьбу против бывшего президента Дональда Трампа. 18 июля Демократическая партия США решила отложить выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на второй срок. Сам Байден остается на самоизоляции в связи с тем, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.