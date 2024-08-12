«Пыталась покончить с собой»: история свердловчанки, осужденной из-за слов невменяемой дочери

Свердловчанка попала в тюрьму за истязание детей из-за слов невменяемой дочери

12 августа 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Инга получила пять лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница поселка Павда (Свердловская область) Инга К. получила пять лет лишения свободы по обвинению в истязании приемных детей. Уголовное дело началось с показаний одной из воспитанницы, которая впоследствии была осуждена за сексуальное насилие над малолетними. Однако позже приговор отменили, ее признали невменяемой и отправили в психиатрическую больницу. Подробности громкой истории — в материале URA.RU. По словам местных, Инга любила и занималась с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU Инга воспитала троих родных детей, а в 2012-м взяла под опеку еще троих: Викторию, Алену и Кирилла (последние — брат с сестрой; все имена изменены). Позже выяснилось, что все трое ребят являются потерпевшими по разным уголовным делам. Брат с сестрой обвиняли друга своего отца в педофилии, другая девочка тоже заявляла, что стала жертвой сексуальных домогательств. Инга, по словам ее адвоката Екатерины Кувалдиной, защищала малышей и возила их на допросы в Следственный комитет. Одна из родных дочек Инги сначала обрадовалась появлению новых членов семьи. Но позже ее мнение изменилось. «[Кирилл, Алена и Вика] вели себя вызывающе, были невоспитанными, не знали границы в общении со взрослыми, позволяли себе выражаться матом. На тот момент, пятилетний [Кирилл] не умел ничего говорить, кроме матов. [Они] наносили себе увечья, издевались над кошками. <…> Когда я оставалась сидеть с ними, поведение было распущенно, ходили под себя по-большому и маленькому, мазали фекалиями стены, двери, одежду. Как позже выяснилось, делать это их заставляла [Алена]. Сама она такого не делала. Их [Алена] мотивировала тем, что если они не будут пакостить, то она будет совершать с ними действия сексуального характера», — описывает те события дочь осужденной (ее письмо есть в распоряжении URA.RU). Инга собиралась отказаться от детей, которые не слушались ее (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU По ее словам, Инга восемь лет пыталась поставить на правильный путь приемных детей. Но те все равно пакостили. В 2015-м в семье появились еще дети, самому младшему тогда было девять месяцев. Как утверждает автор письма, они тоже попали под дурное влияние Алены. «Как выяснилось позже, с ними она тоже занималась извращенным сексом с применением физической силы, при этом оставляя увечья. <…> Мама боролась с поведением и выходками детей, сообщала в органы опеки об их деяниях, пугала полицией, но они плакали и умоляли, чтобы мама этого не делала. Некоторое время это действовало, дети вели себя образцово, но затем все повторялось. Мама несколько раз пыталась от них отказаться, но ее уговаривали потерпеть. И до чего дошло это терпение?» — возмущается девушка. В конце сентября 2020-го Алена сбежала из школы и записала видео, в котором обвинила Ингу в жестоком обращении с детьми. Женщину задержали. Приемные дети, кроме Алены, поначалу говорили, что не имеют претензий к Инге и отрицали факты насилия с ее стороны. Через полгода они изменили показания. По словам родной дочери Инги, на детей могли оказать давление сотрудники правоохранительных органов. Спустя два года Алена попала в тюрьму по тяжкой статье — «Насильственные действия сексуального характера». В апреле 2023-го ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, где она находится до сих пор (приговор есть в распоряжении агентства). Новость по теме Суд отправил в тюрьму свердловчанку, заставлявшую приемных детей издеваться друг над другом Через год Верхотурский райсуд вынес приговор Инге. После этого женщина, по данным источника URA.RU, пыталась покончить с собой. От этой мысли ее отговорили. Кувалдина намерена вытащить женщину из колонии. Она подала апелляцию на приговор. «Приговор не является ни законным, ни справедливым! Он построен на фантазиях следователя системой „копировать — вставить“. Никакого анализа доказательств суд не провел. Как можно оставлять без еды и избивать детей, которых у Инги в определенный период даже не было? Но суду безразличны доводы защиты, проще лишить свободы, все равно никто разбираться не будет! Но защита будет разбираться и доказывать не только отсутствие вины Инги, но и отсутствие самих событий. Шансов на защиту не оставили совсем, вменили период в десять лет и построили приговор на словах невменяемой девочки», — заявила защитница. В свердловском СК от комментариев воздержались. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов остальных детей из этой истории. Агентство готово предоставить им возможность высказать свою точку зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Павда (Свердловская область) Инга К. получила пять лет лишения свободы по обвинению в истязании приемных детей. Уголовное дело началось с показаний одной из воспитанницы, которая впоследствии была осуждена за сексуальное насилие над малолетними. Однако позже приговор отменили, ее признали невменяемой и отправили в психиатрическую больницу. Подробности громкой истории — в материале URA.RU. Инга воспитала троих родных детей, а в 2012-м взяла под опеку еще троих: Викторию, Алену и Кирилла (последние — брат с сестрой; все имена изменены). Позже выяснилось, что все трое ребят являются потерпевшими по разным уголовным делам. Брат с сестрой обвиняли друга своего отца в педофилии, другая девочка тоже заявляла, что стала жертвой сексуальных домогательств. Инга, по словам ее адвоката Екатерины Кувалдиной, защищала малышей и возила их на допросы в Следственный комитет. Одна из родных дочек Инги сначала обрадовалась появлению новых членов семьи. Но позже ее мнение изменилось. «[Кирилл, Алена и Вика] вели себя вызывающе, были невоспитанными, не знали границы в общении со взрослыми, позволяли себе выражаться матом. На тот момент, пятилетний [Кирилл] не умел ничего говорить, кроме матов. [Они] наносили себе увечья, издевались над кошками. <…> Когда я оставалась сидеть с ними, поведение было распущенно, ходили под себя по-большому и маленькому, мазали фекалиями стены, двери, одежду. Как позже выяснилось, делать это их заставляла [Алена]. Сама она такого не делала. Их [Алена] мотивировала тем, что если они не будут пакостить, то она будет совершать с ними действия сексуального характера», — описывает те события дочь осужденной (ее письмо есть в распоряжении URA.RU). По ее словам, Инга восемь лет пыталась поставить на правильный путь приемных детей. Но те все равно пакостили. В 2015-м в семье появились еще дети, самому младшему тогда было девять месяцев. Как утверждает автор письма, они тоже попали под дурное влияние Алены. «Как выяснилось позже, с ними она тоже занималась извращенным сексом с применением физической силы, при этом оставляя увечья. <…> Мама боролась с поведением и выходками детей, сообщала в органы опеки об их деяниях, пугала полицией, но они плакали и умоляли, чтобы мама этого не делала. Некоторое время это действовало, дети вели себя образцово, но затем все повторялось. Мама несколько раз пыталась от них отказаться, но ее уговаривали потерпеть. И до чего дошло это терпение?» — возмущается девушка. В конце сентября 2020-го Алена сбежала из школы и записала видео, в котором обвинила Ингу в жестоком обращении с детьми. Женщину задержали. Приемные дети, кроме Алены, поначалу говорили, что не имеют претензий к Инге и отрицали факты насилия с ее стороны. Через полгода они изменили показания. По словам родной дочери Инги, на детей могли оказать давление сотрудники правоохранительных органов. Спустя два года Алена попала в тюрьму по тяжкой статье — «Насильственные действия сексуального характера». В апреле 2023-го ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, где она находится до сих пор (приговор есть в распоряжении агентства). Через год Верхотурский райсуд вынес приговор Инге. После этого женщина, по данным источника URA.RU, пыталась покончить с собой. От этой мысли ее отговорили. Кувалдина намерена вытащить женщину из колонии. Она подала апелляцию на приговор. «Приговор не является ни законным, ни справедливым! Он построен на фантазиях следователя системой „копировать — вставить“. Никакого анализа доказательств суд не провел. Как можно оставлять без еды и избивать детей, которых у Инги в определенный период даже не было? Но суду безразличны доводы защиты, проще лишить свободы, все равно никто разбираться не будет! Но защита будет разбираться и доказывать не только отсутствие вины Инги, но и отсутствие самих событий. Шансов на защиту не оставили совсем, вменили период в десять лет и построили приговор на словах невменяемой девочки», — заявила защитница. В свердловском СК от комментариев воздержались. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов остальных детей из этой истории. Агентство готово предоставить им возможность высказать свою точку зрения.