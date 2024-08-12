«Пыталась покончить с собой»: история свердловчанки, осужденной из-за слов невменяемой дочери

Жительница поселка Павда (Свердловская область) Инга К. получила пять лет лишения свободы по обвинению в истязании приемных детей. Уголовное дело началось с показаний одной из воспитанницы, которая впоследствии была осуждена за сексуальное насилие над малолетними. Однако позже приговор отменили, ее признали невменяемой и отправили в психиатрическую больницу. Подробности громкой истории — в материале URA.RU.
По словам местных, Инга любила и занималась с детьми
Инга воспитала троих родных детей, а в 2012-м взяла под опеку еще троих: Викторию, Алену и Кирилла (последние — брат с сестрой; все имена изменены). Позже выяснилось, что все трое ребят являются потерпевшими по разным уголовным делам. Брат с сестрой обвиняли друга своего отца в педофилии, другая девочка тоже заявляла, что стала жертвой сексуальных домогательств. Инга, по словам ее адвоката Екатерины Кувалдиной, защищала малышей и возила их на допросы в Следственный комитет.
Одна из родных дочек Инги сначала обрадовалась появлению новых членов семьи. Но позже ее мнение изменилось. «[Кирилл, Алена и Вика] вели себя вызывающе, были невоспитанными, не знали границы в общении со взрослыми, позволяли себе выражаться матом. На тот момент, пятилетний [Кирилл] не умел ничего говорить, кроме матов. [Они] наносили себе увечья, издевались над кошками. <…> Когда я оставалась сидеть с ними, поведение было распущенно, ходили под себя по-большому и маленькому, мазали фекалиями стены, двери, одежду. Как позже выяснилось, делать это их заставляла [Алена]. Сама она такого не делала. Их [Алена] мотивировала тем, что если они не будут пакостить, то она будет совершать с ними действия сексуального характера», — описывает те события дочь осужденной (ее письмо есть в распоряжении URA.RU).
Инга собиралась отказаться от детей, которые не слушались ее (архивное фото)
По ее словам, Инга восемь лет пыталась поставить на правильный путь приемных детей. Но те все равно пакостили. В 2015-м в семье появились еще дети, самому младшему тогда было девять месяцев. Как утверждает автор письма, они тоже попали под дурное влияние Алены. «Как выяснилось позже, с ними она тоже занималась извращенным сексом с применением физической силы, при этом оставляя увечья. <…> Мама боролась с поведением и выходками детей, сообщала в органы опеки об их деяниях, пугала полицией, но они плакали и умоляли, чтобы мама этого не делала. Некоторое время это действовало, дети вели себя образцово, но затем все повторялось. Мама несколько раз пыталась от них отказаться, но ее уговаривали потерпеть. И до чего дошло это терпение?» — возмущается девушка.
В конце сентября 2020-го Алена сбежала из школы и записала видео, в котором обвинила Ингу в жестоком обращении с детьми. Женщину задержали. Приемные дети, кроме Алены, поначалу говорили, что не имеют претензий к Инге и отрицали факты насилия с ее стороны. Через полгода они изменили показания. По словам родной дочери Инги, на детей могли оказать давление сотрудники правоохранительных органов. Спустя два года Алена попала в тюрьму по тяжкой статье — «Насильственные действия сексуального характера». В апреле 2023-го ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, где она находится до сих пор (приговор есть в распоряжении агентства).
Через год Верхотурский райсуд вынес приговор Инге. После этого женщина, по данным источника URA.RU, пыталась покончить с собой. От этой мысли ее отговорили. Кувалдина намерена вытащить женщину из колонии. Она подала апелляцию на приговор.
«Приговор не является ни законным, ни справедливым! Он построен на фантазиях следователя системой „копировать — вставить“. Никакого анализа доказательств суд не провел. Как можно оставлять без еды и избивать детей, которых у Инги в определенный период даже не было? Но суду безразличны доводы защиты, проще лишить свободы, все равно никто разбираться не будет! Но защита будет разбираться и доказывать не только отсутствие вины Инги, но и отсутствие самих событий. Шансов на защиту не оставили совсем, вменили период в десять лет и построили приговор на словах невменяемой девочки», — заявила защитница. В свердловском СК от комментариев воздержались.
В распоряжении URA.RU не оказалось контактов остальных детей из этой истории. Агентство готово предоставить им возможность высказать свою точку зрения.
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Жительница поселка Павда (Свердловская область) Инга К. получила пять лет лишения свободы по обвинению в истязании приемных детей. Уголовное дело началось с показаний одной из воспитанницы, которая впоследствии была осуждена за сексуальное насилие над малолетними. Однако позже приговор отменили, ее признали невменяемой и отправили в психиатрическую больницу. Подробности громкой истории — в материале URA.RU. Инга воспитала троих родных детей, а в 2012-м взяла под опеку еще троих: Викторию, Алену и Кирилла (последние — брат с сестрой; все имена изменены). Позже выяснилось, что все трое ребят являются потерпевшими по разным уголовным делам. Брат с сестрой обвиняли друга своего отца в педофилии, другая девочка тоже заявляла, что стала жертвой сексуальных домогательств. Инга, по словам ее адвоката Екатерины Кувалдиной, защищала малышей и возила их на допросы в Следственный комитет. Одна из родных дочек Инги сначала обрадовалась появлению новых членов семьи. Но позже ее мнение изменилось. «[Кирилл, Алена и Вика] вели себя вызывающе, были невоспитанными, не знали границы в общении со взрослыми, позволяли себе выражаться матом. На тот момент, пятилетний [Кирилл] не умел ничего говорить, кроме матов. [Они] наносили себе увечья, издевались над кошками. <…> Когда я оставалась сидеть с ними, поведение было распущенно, ходили под себя по-большому и маленькому, мазали фекалиями стены, двери, одежду. Как позже выяснилось, делать это их заставляла [Алена]. Сама она такого не делала. Их [Алена] мотивировала тем, что если они не будут пакостить, то она будет совершать с ними действия сексуального характера», — описывает те события дочь осужденной (ее письмо есть в распоряжении URA.RU). По ее словам, Инга восемь лет пыталась поставить на правильный путь приемных детей. Но те все равно пакостили. В 2015-м в семье появились еще дети, самому младшему тогда было девять месяцев. Как утверждает автор письма, они тоже попали под дурное влияние Алены. «Как выяснилось позже, с ними она тоже занималась извращенным сексом с применением физической силы, при этом оставляя увечья. <…> Мама боролась с поведением и выходками детей, сообщала в органы опеки об их деяниях, пугала полицией, но они плакали и умоляли, чтобы мама этого не делала. Некоторое время это действовало, дети вели себя образцово, но затем все повторялось. Мама несколько раз пыталась от них отказаться, но ее уговаривали потерпеть. И до чего дошло это терпение?» — возмущается девушка. В конце сентября 2020-го Алена сбежала из школы и записала видео, в котором обвинила Ингу в жестоком обращении с детьми. Женщину задержали. Приемные дети, кроме Алены, поначалу говорили, что не имеют претензий к Инге и отрицали факты насилия с ее стороны. Через полгода они изменили показания. По словам родной дочери Инги, на детей могли оказать давление сотрудники правоохранительных органов. Спустя два года Алена попала в тюрьму по тяжкой статье — «Насильственные действия сексуального характера». В апреле 2023-го ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, где она находится до сих пор (приговор есть в распоряжении агентства). Через год Верхотурский райсуд вынес приговор Инге. После этого женщина, по данным источника URA.RU, пыталась покончить с собой. От этой мысли ее отговорили. Кувалдина намерена вытащить женщину из колонии. Она подала апелляцию на приговор. «Приговор не является ни законным, ни справедливым! Он построен на фантазиях следователя системой „копировать — вставить“. Никакого анализа доказательств суд не провел. Как можно оставлять без еды и избивать детей, которых у Инги в определенный период даже не было? Но суду безразличны доводы защиты, проще лишить свободы, все равно никто разбираться не будет! Но защита будет разбираться и доказывать не только отсутствие вины Инги, но и отсутствие самих событий. Шансов на защиту не оставили совсем, вменили период в десять лет и построили приговор на словах невменяемой девочки», — заявила защитница. В свердловском СК от комментариев воздержались. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов остальных детей из этой истории. Агентство готово предоставить им возможность высказать свою точку зрения.