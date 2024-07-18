18 июля 2024

Чаще всего высшее образование требуют от челябинских бухгалтеров и инженеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще остальных диплом о высшем образовании при трудоустройстве нужен бухгалтерам и инженерам
Чаще остальных диплом о высшем образовании при трудоустройстве нужен бухгалтерам и инженерам Фото:

Наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. Как URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», специалисты на данных позиция могут получать 55,6 тысячи рублей.

«В первом полугодии наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось на бухгалтеров. Порядка 21% таких объявлений относилось к данной профессии. В среднем соискателям на такую позицию в Челябинске предлагали 55 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день», — отметили URA.RU на платформе.

Инженеры с 20% заняли второе место по популярности требований иметь высшее образование. Средняя зарплата специалистов составила 80 тысяч рублей, как и у менеджеров по продажам (11% вакансий с высокими требованиями).

Также на рынке труда был спрос на юристов и технологов, на вакансии которых пришлось 9% и 4% объявлений с требованиями о высшем образовании. Заработная плата специалистов достигла 54,3 тысячи и 62,2 тысячи рублей соответственно.

Директор категории «Офисные профессии» сервиса «Авито Работа» Кирилл Пшеничных отметил, что из-за дефицита кадров работодатели заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках. Компании готовы предложить обучение и переобучение. В первом полугодии количество таких предложений увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем это касается не только рабочих специальностей, но и инженеров, менеджеров и бухгалтеров.

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Наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. Как URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», специалисты на данных позиция могут получать 55,6 тысячи рублей. «В первом полугодии наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось на бухгалтеров. Порядка 21% таких объявлений относилось к данной профессии. В среднем соискателям на такую позицию в Челябинске предлагали 55 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день», — отметили URA.RU на платформе. Инженеры с 20% заняли второе место по популярности требований иметь высшее образование. Средняя зарплата специалистов составила 80 тысяч рублей, как и у менеджеров по продажам (11% вакансий с высокими требованиями). Также на рынке труда был спрос на юристов и технологов, на вакансии которых пришлось 9% и 4% объявлений с требованиями о высшем образовании. Заработная плата специалистов достигла 54,3 тысячи и 62,2 тысячи рублей соответственно. Директор категории «Офисные профессии» сервиса «Авито Работа» Кирилл Пшеничных отметил, что из-за дефицита кадров работодатели заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках. Компании готовы предложить обучение и переобучение. В первом полугодии количество таких предложений увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем это касается не только рабочих специальностей, но и инженеров, менеджеров и бухгалтеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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