Чаще всего высшее образование требуют от челябинских бухгалтеров и инженеров

Наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. Как URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», специалисты на данных позиция могут получать 55,6 тысячи рублей.
«В первом полугодии наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось на бухгалтеров. Порядка 21% таких объявлений относилось к данной профессии. В среднем соискателям на такую позицию в Челябинске предлагали 55 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день», — отметили URA.RU на платформе.
Инженеры с 20% заняли второе место по популярности требований иметь высшее образование. Средняя зарплата специалистов составила 80 тысяч рублей, как и у менеджеров по продажам (11% вакансий с высокими требованиями).
Также на рынке труда был спрос на юристов и технологов, на вакансии которых пришлось 9% и 4% объявлений с требованиями о высшем образовании. Заработная плата специалистов достигла 54,3 тысячи и 62,2 тысячи рублей соответственно.
Директор категории «Офисные профессии» сервиса «Авито Работа» Кирилл Пшеничных отметил, что из-за дефицита кадров работодатели заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках. Компании готовы предложить обучение и переобучение. В первом полугодии количество таких предложений увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем это касается не только рабочих специальностей, но и инженеров, менеджеров и бухгалтеров.
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