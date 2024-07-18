Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от подчиненных решения проблемы продовольственной безопасности в арктической зоне Югры. Он впервые прибыл в Белоярский район в статусе нового главе региона и на встрече с представителями местной власти и градообразующих предприятий он акцентировал внимание на проблему дефицита продуктов в магазинах труднодоступных поселков. О ней Кухаруку рассказали жители Белоярского в комментариях к анонсу визита в муниципалитет в его telegram-канале.
«Задачу коллегам поставил. Нужно провести мониторинг относительно той линейки, которая должна быть доступна в круглогодичном режиме», — отметил врио губернатора.
Жительница поселка Верхнеказымский Елена Генкель сообщила, что застала два межсезонья, и назвала это «периодами голодовки», когда полки в магазинах пустые. «Поступающий товар в магазине ИП сметается людьми ежесекундно. Молока, масла и сыра в эти периоды не найти даже в городе. Поступающая в магазин молочная продукция Белоярского совхоза нужды совсем не перекрывает. Также отсутствуют иные товары первой необходимости», — отметила Генкель.
Глава района Сергей Маненков отметил, что муниципалитет получил в этом году 249 миллионов рублей на решение проблемы продовольственной безопасности, и что ассортимент продукции местных производителей широкий, который в период межсезонья сокращается. Кухарук отметил, что существующие меры поддержки позволяют решить эту проблему.
Аналогичная ситуация складывается и в других населенных пунктах, например, в деревне Нумто. Кроме того, жители пожаловались на труднодоступность и состояние дорог. Местные власти в ответ на это заверили, что в Нумто продукты и товары первой необходимости привозят регулярно и в достаточном количестве, а зимник в холодное время года строит и обслуживает «Сургутнефтегаз», месторождения которого находятся неподалеку.
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