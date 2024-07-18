18 июля 2024

Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО

Врио губернатора ХМАО поручил разобраться с дефицитом продуктов в Белоярском
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от замов решить проблему пустых полок в магазинах Белоярского района в межсезонье
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от замов решить проблему пустых полок в магазинах Белоярского района в межсезонье Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от подчиненных решения проблемы продовольственной безопасности в арктической зоне Югры. Он впервые прибыл в Белоярский район в статусе нового главе региона и на встрече с представителями местной власти и градообразующих предприятий он акцентировал внимание на проблему дефицита продуктов в магазинах труднодоступных поселков. О ней Кухаруку рассказали жители Белоярского в комментариях к анонсу визита в муниципалитет в его telegram-канале.

«Задачу коллегам поставил. Нужно провести мониторинг относительно той линейки, которая должна быть доступна в круглогодичном режиме», — отметил врио губернатора.

Жительница поселка Верхнеказымский Елена Генкель сообщила, что застала два межсезонья, и назвала это «периодами голодовки», когда полки в магазинах пустые. «Поступающий товар в магазине ИП сметается людьми ежесекундно. Молока, масла и сыра в эти периоды не найти даже в городе. Поступающая в магазин молочная продукция Белоярского совхоза нужды совсем не перекрывает. Также отсутствуют иные товары первой необходимости», — отметила Генкель.

Глава района Сергей Маненков отметил, что муниципалитет получил в этом году 249 миллионов рублей на решение проблемы продовольственной безопасности, и что ассортимент продукции местных производителей широкий, который в период межсезонья сокращается. Кухарук отметил, что существующие меры поддержки позволяют решить эту проблему.

Аналогичная ситуация складывается и в других населенных пунктах, например, в деревне Нумто. Кроме того, жители пожаловались на труднодоступность и состояние дорог. Местные власти в ответ на это заверили, что в Нумто продукты и товары первой необходимости привозят регулярно и в достаточном количестве, а зимник в холодное время года строит и обслуживает «Сургутнефтегаз», месторождения которого находятся неподалеку.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от подчиненных решения проблемы продовольственной безопасности в арктической зоне Югры. Он впервые прибыл в Белоярский район в статусе нового главе региона и на встрече с представителями местной власти и градообразующих предприятий он акцентировал внимание на проблему дефицита продуктов в магазинах труднодоступных поселков. О ней Кухаруку рассказали жители Белоярского в комментариях к анонсу визита в муниципалитет в его telegram-канале. «Задачу коллегам поставил. Нужно провести мониторинг относительно той линейки, которая должна быть доступна в круглогодичном режиме», — отметил врио губернатора. Жительница поселка Верхнеказымский Елена Генкель сообщила, что застала два межсезонья, и назвала это «периодами голодовки», когда полки в магазинах пустые. «Поступающий товар в магазине ИП сметается людьми ежесекундно. Молока, масла и сыра в эти периоды не найти даже в городе. Поступающая в магазин молочная продукция Белоярского совхоза нужды совсем не перекрывает. Также отсутствуют иные товары первой необходимости», — отметила Генкель. Глава района Сергей Маненков отметил, что муниципалитет получил в этом году 249 миллионов рублей на решение проблемы продовольственной безопасности, и что ассортимент продукции местных производителей широкий, который в период межсезонья сокращается. Кухарук отметил, что существующие меры поддержки позволяют решить эту проблему. Аналогичная ситуация складывается и в других населенных пунктах, например, в деревне Нумто. Кроме того, жители пожаловались на труднодоступность и состояние дорог. Местные власти в ответ на это заверили, что в Нумто продукты и товары первой необходимости привозят регулярно и в достаточном количестве, а зимник в холодное время года строит и обслуживает «Сургутнефтегаз», месторождения которого находятся неподалеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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