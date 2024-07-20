«Мы можем съесть вашу еду»: откровения тюменских курьеров

Тюменские курьеры вынуждены выбрасывать еду и снимать это на камеру

21 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Истории о том, как курьеров просят купить сигареты, выбросить мусор и привезти заказ за пять минут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В современном мире еду проще заказать, чем приготовить. А зарплаты курьеров, согласно данным hh.ru, входит в пятерку самых высокооплачиваемых в Тюмени, при этом количество открытых вакансий только растет. О том, почему одним разрешают съесть заказ, а других просят выбросить его в мусор и заснять это на камеру, об обнаженных девушках и просьбах купить сигареты, рассказали URA.RU бывшие и девствующие сотрудники службы доставок еды. Полуголые девушки и мужики в трусах Девушки открывают дверь курьерам в нижнем белье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чаще всего курьеры доставляют заказы на дом. И, по словам Евгения (имя изменено по просьбе источника — прим.ред), сотрудника службы доставки сервиса «Яндекс.Еда», клиенты особо не заморачиваются в чем встречать посетителя. «Очень часто двери открывают девушки в нижнем белье и мужики в трусах. В первые дни работы этому очень удивляешься, а потом привыкаешь. Их это не смущает, а нас — тем более. Просто отдаешь заказ и уходишь. Никого мы не рассматриваем, не оцениваем», — рассказал Евгений. Андрей (имя также изменено по просьбе источника — прим.ред) два года проработал сборщиком и курьером в службе доставке продуктов «Сбермаркет». Он рассказал, что девушки в белье и обнаженные мужчины также нередко встречались и в его компании. Бывали случаи, вспоминает собеседник URA.RU, когда с ним хотели познакомиться клиентки. «Девушки оставили отзыв в приложении, написав, что я очень симпатичный. Но ответить было никак нельзя, потому что там скрыт номер телефона», — рассказал Андрей. Либо съедаешь, либо выбрасываешь По словам курьера, в «Яндекс.Еде» есть правило: если заказ доставлен, а клиент не выходит на связь, его можно забрать себе и съесть. «Если ты никак не можешь дозвониться до человека, оборвал и домофон, и телефон, позвонил в службу поддержки, и они тоже не смогли этого сделать, то ты можешь утилизировать заказ на свое усмотрение. Естественно, мы его съедаем. Но, как правило, такие случаи редкие, потому что в „Яндексе“ заказы оплачиваются заранее, и мало кому захочется кормить курьера за свой счет», — рассказал Евгений. В службе доставки «Сбермаркет» условия другие. Там курьеров просят утилизировать заказ и снимать это на камеру. «Просят выбросить товар в мусор и записать это на видео. При этом нужно вскрывать упаковки и вытрясать все содержимое, а из бутылок — выливать», — сообщил Андрей. Сбегай за сигами и захвати мусор Клиенты просят купить сигареты и предлагают за это деньги Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сигареты и алкоголь по закону нельзя реализовывать через службы доставки. И тогда клиенты идут на ухищрения. «Было несколько случаев, когда клиенты просили купить сигареты. Предлагали за это деньги, но мы отказываем, потому что, во-первых, нас за это штрафуют, а во-вторых, это дополнительное время, из-за которого мы можем задержать следующий заказ и тоже нарваться на штраф», — рассказал курьер «Сбермаркета» Андрей. По словам работника «Яндекс.Еды», алкоголь привезти не просят, но выбросить мусор — иногда. «В основном с такими просьбами обращаются подвыпившие мужики, у которых уже накопилась куча бутылок. Так и говорят, „выкинь по-братски, ты же все равно выходишь“. Но мы отказываем, потому что мы не уборщики», — рассказал Евгений. Чаевые, зарплаты и штрафы По данным сайта по поиску работы hh.ru, вакансия курьера входит в список самых высокооплачиваемых в Тюмени. За работу им предлагают платить до 150 тысяч рублей. Но, по словам действующих сотрудников, это не так. «Это моя основная сфера деятельности. Работаю я по четыре — пять дней в неделю. Зимой работал и по 14 часов. „Чистыми“ зарплата выходит от 30 до 60 тысяч рублей. Зимой зарабатываешь всегда больше обычного. Во-первых, в это время меньше пеших курьеров, работают только те, кто на авто. Соответственно, спрос больше и коэффициент выше. Во-вторых, в холода клиенты не так часто ходят по ресторанам и в магазины, поэтому и заказов больше», — рассказал курьер «Яндекс.Еда». Для курьеров предусмотрены несколько видов штрафов: за порчу сумки, опоздания и поврежденный или недовезенный заказ. За утерю или порчу инвентаря придется заплатить 2 500 рублей. В «Яндекс.Еде» за испорченный заказ с курьера снимут 1 000 рублей. Опоздание там стоит два рубля за минуту. В «Сбермаркете» нет поминутной оплаты штрафа. Там за опоздание на десять минут придется заплатить 150 рублей. Чаевые, в отличие от штрафов, прилетают курьерам не так часто. По словам Евгения, курьера «Яндекса», за полгода работы он получил суммарно всего тысячу рублей. У сотрудника «Сбермаркета» Алексея максимальные чаевые за один заказ — 500 рублей. Кражи на работе и стычки с коллегами Конфликты случаются с коллегами и сборщиками продуктов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Во время работы, по словам курьеров, бывает разное. Не исключение и кражи. «В „Сбермаркете“ был парень, который украл энергетик. Факт быстро вычислили и его уволили», — вспоминает собеседник URA.RU. Также нередки и случаи конфликтов на работе. Так, курьеры вынуждены опаздывать на заказ, в том числе и из-за сборщиков, которые, собрав один заказ, начинают добирать другой и катают предыдущий в тележке. «Мы тратим время на то, чтобы отыскать этого сборщика по магазину, найти свой заказ, выяснить отношения и в итоге, рискуем опоздать», — рассказал курьер «Сбермаркета». Послесловие В службе доставки, как и на любой работе, есть свои плюсы и минусы. По словам курьеров, из очевидных преимуществ — свободный график, подвижная работа и не самая маленькая зарплата. Из минусов они выделяют сезонность, бесперспективность в плане карьерного роста, отсутствие оплаты амортизации транспортного средства. И главная боль всех курьеров — тяжелые заказы. Кроме того, они добавляют, что работа эта в большинстве своем временная — странно будет на пенсии таскать арбузы и пятилитровые бутылки на пятый этаж в дома, где нет лифта. В компании «Яндекс.Еда» и «Купер» (бывший Сбермаркет» — прим. ред.) направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В современном мире еду проще заказать, чем приготовить. А зарплаты курьеров, согласно данным hh.ru, входит в пятерку самых высокооплачиваемых в Тюмени, при этом количество открытых вакансий только растет. О том, почему одним разрешают съесть заказ, а других просят выбросить его в мусор и заснять это на камеру, об обнаженных девушках и просьбах купить сигареты, рассказали URA.RU бывшие и девствующие сотрудники службы доставок еды. Полуголые девушки и мужики в трусах Чаще всего курьеры доставляют заказы на дом. И, по словам Евгения (имя изменено по просьбе источника — прим.ред), сотрудника службы доставки сервиса «Яндекс.Еда», клиенты особо не заморачиваются в чем встречать посетителя. «Очень часто двери открывают девушки в нижнем белье и мужики в трусах. В первые дни работы этому очень удивляешься, а потом привыкаешь. Их это не смущает, а нас — тем более. Просто отдаешь заказ и уходишь. Никого мы не рассматриваем, не оцениваем», — рассказал Евгений. Андрей (имя также изменено по просьбе источника — прим.ред) два года проработал сборщиком и курьером в службе доставке продуктов «Сбермаркет». Он рассказал, что девушки в белье и обнаженные мужчины также нередко встречались и в его компании. Бывали случаи, вспоминает собеседник URA.RU, когда с ним хотели познакомиться клиентки. «Девушки оставили отзыв в приложении, написав, что я очень симпатичный. Но ответить было никак нельзя, потому что там скрыт номер телефона», — рассказал Андрей. Либо съедаешь, либо выбрасываешь По словам курьера, в «Яндекс.Еде» есть правило: если заказ доставлен, а клиент не выходит на связь, его можно забрать себе и съесть. «Если ты никак не можешь дозвониться до человека, оборвал и домофон, и телефон, позвонил в службу поддержки, и они тоже не смогли этого сделать, то ты можешь утилизировать заказ на свое усмотрение. Естественно, мы его съедаем. Но, как правило, такие случаи редкие, потому что в „Яндексе“ заказы оплачиваются заранее, и мало кому захочется кормить курьера за свой счет», — рассказал Евгений. Сбегай за сигами и захвати мусор Сигареты и алкоголь по закону нельзя реализовывать через службы доставки. И тогда клиенты идут на ухищрения. «Было несколько случаев, когда клиенты просили купить сигареты. Предлагали за это деньги, но мы отказываем, потому что, во-первых, нас за это штрафуют, а во-вторых, это дополнительное время, из-за которого мы можем задержать следующий заказ и тоже нарваться на штраф», — рассказал курьер «Сбермаркета» Андрей. По словам работника «Яндекс.Еды», алкоголь привезти не просят, но выбросить мусор — иногда. «В основном с такими просьбами обращаются подвыпившие мужики, у которых уже накопилась куча бутылок. Так и говорят, „выкинь по-братски, ты же все равно выходишь“. Но мы отказываем, потому что мы не уборщики», — рассказал Евгений. Чаевые, зарплаты и штрафы По данным сайта по поиску работы hh.ru, вакансия курьера входит в список самых высокооплачиваемых в Тюмени. За работу им предлагают платить до 150 тысяч рублей. Но, по словам действующих сотрудников, это не так. «Это моя основная сфера деятельности. Работаю я по четыре — пять дней в неделю. Зимой работал и по 14 часов. „Чистыми“ зарплата выходит от 30 до 60 тысяч рублей. Зимой зарабатываешь всегда больше обычного. Во-первых, в это время меньше пеших курьеров, работают только те, кто на авто. Соответственно, спрос больше и коэффициент выше. Во-вторых, в холода клиенты не так часто ходят по ресторанам и в магазины, поэтому и заказов больше», — рассказал курьер «Яндекс.Еда». В «Сбермаркете» нет поминутной оплаты штрафа. Там за опоздание на десять минут придется заплатить 150 рублей. Чаевые, в отличие от штрафов, прилетают курьерам не так часто. По словам Евгения, курьера «Яндекса», за полгода работы он получил суммарно всего тысячу рублей. У сотрудника «Сбермаркета» Алексея максимальные чаевые за один заказ — 500 рублей. Кражи на работе и стычки с коллегами Во время работы, по словам курьеров, бывает разное. Не исключение и кражи. «В „Сбермаркете“ был парень, который украл энергетик. Факт быстро вычислили и его уволили», — вспоминает собеседник URA.RU. Послесловие В службе доставки, как и на любой работе, есть свои плюсы и минусы. По словам курьеров, из очевидных преимуществ — свободный график, подвижная работа и не самая маленькая зарплата. Из минусов они выделяют сезонность, бесперспективность в плане карьерного роста, отсутствие оплаты амортизации транспортного средства. И главная боль всех курьеров — тяжелые заказы. Кроме того, они добавляют, что работа эта в большинстве своем временная — странно будет на пенсии таскать арбузы и пятилитровые бутылки на пятый этаж в дома, где нет лифта. В компании «Яндекс.Еда» и «Купер» (бывший Сбермаркет» — прим. ред.) направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.