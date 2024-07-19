Пассажирке рухнувшего под Первоуральском вертолета провели сложнейшую операцию

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
После двух операций Дворникова пошла на поправку Фото:
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Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн провели сложнейшую экстренную операцию Эльнаре Дворниковой, которая находилась в вертолете, рухнувшем под Первоуральском. Сейчас у женщины началось восстановление движения в конечностях, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым блестяще провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили качественно стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга», — следует из сообщения.

Врачи уверены в полном выздоровлении Дворниковой при соблюдении всех рекомендаций. Всего ей провели две операции, после которых она пришла в сознание.

ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, его уже выписали из больницы. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн провели сложнейшую экстренную операцию Эльнаре Дворниковой, которая находилась в вертолете, рухнувшем под Первоуральском. Сейчас у женщины началось восстановление движения в конечностях, рассказали в пресс-службе областного минздрава. «Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым блестяще провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили качественно стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга», — следует из сообщения. Врачи уверены в полном выздоровлении Дворниковой при соблюдении всех рекомендаций. Всего ей провели две операции, после которых она пришла в сознание. ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, его уже выписали из больницы. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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