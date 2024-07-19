Пассажирке рухнувшего под Первоуральском вертолета провели сложнейшую операцию

После двух операций Дворникова пошла на поправку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн провели сложнейшую экстренную операцию Эльнаре Дворниковой, которая находилась в вертолете, рухнувшем под Первоуральском. Сейчас у женщины началось восстановление движения в конечностях, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым блестяще провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили качественно стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга», — следует из сообщения.

Врачи уверены в полном выздоровлении Дворниковой при соблюдении всех рекомендаций. Всего ей провели две операции, после которых она пришла в сознание.

ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, его уже выписали из больницы. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.