Песков лаконично отреагировал на сбои Windows

В Кремле не было сбоев Windows, сообщил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ работе Windows произошел массовый сбой
Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось.
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