Песков лаконично отреагировал на сбои Windows

Песков о сбоях Windows: в Кремле все работает
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, спасская башня, мавзолей ленина, кремль, собор василия блаженного, покровский собор, москва, собор покрова пресвятой богородицы
В Кремле не было сбоев Windows, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В работе Windows произошел массовый сбой

Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...