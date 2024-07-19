Наука и техника Песков лаконично отреагировал на сбои Windows Песков о сбоях Windows: в Кремле все работает 19 июля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + В Кремле не было сбоев Windows, сообщил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям