Бастрыкин потребовал отчета по делу о массовом отравлении в Челябинской области

19 июля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Жители попросили привлечь к ответственности виновных в массовом отравлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с массовым отравлением жителей и скота в поселке Смирновском Верхнеуральского района Челябинской области. Отравление произошло после подвоза воды в период устранения поломки насоса на местной скважине, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СС РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР. По его указанию расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. В СКР отметили, что инцидент произошел в феврале 2024 года. После поломки насоса на водозаборной скважине в поселок был организован подвоз воды, после питья которой жителям потребовалась медицинская помощь. Кроме того, зафиксирован факт падения крупного рогатого скота. Сельчане отмечают, что до этого момента никто к ответственности привлечен не был. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с массовым отравлением жителей и скота в поселке Смирновском Верхнеуральского района Челябинской области. Отравление произошло после подвоза воды в период устранения поломки насоса на местной скважине, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СС РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР. По его указанию расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. В СКР отметили, что инцидент произошел в феврале 2024 года. После поломки насоса на водозаборной скважине в поселок был организован подвоз воды, после питья которой жителям потребовалась медицинская помощь. Кроме того, зафиксирован факт падения крупного рогатого скота. Сельчане отмечают, что до этого момента никто к ответственности привлечен не был.