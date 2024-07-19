Бастрыкин потребовал отчета по делу о массовом отравлении в Челябинской области

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Жители попросили привлечь к ответственности виновных в массовом отравлении Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с массовым отравлением жителей и скота в поселке Смирновском Верхнеуральского района Челябинской области. Отравление произошло после подвоза воды в период устранения поломки насоса на местной скважине, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СС РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР. По его указанию расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В СКР отметили, что инцидент произошел в феврале 2024 года. После поломки насоса на водозаборной скважине в поселок был организован подвоз воды, после питья которой жителям потребовалась медицинская помощь. Кроме того, зафиксирован факт падения крупного рогатого скота. Сельчане отмечают, что до этого момента никто к ответственности привлечен не был.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с массовым отравлением жителей и скота в поселке Смирновском Верхнеуральского района Челябинской области. Отравление произошло после подвоза воды в период устранения поломки насоса на местной скважине, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СС РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР. По его указанию расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. В СКР отметили, что инцидент произошел в феврале 2024 года. После поломки насоса на водозаборной скважине в поселок был организован подвоз воды, после питья которой жителям потребовалась медицинская помощь. Кроме того, зафиксирован факт падения крупного рогатого скота. Сельчане отмечают, что до этого момента никто к ответственности привлечен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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