«За нами следят в лесу»: свердловчанка просит помощи у Бастрыкина после угроз лесорубов. Видео

Свердловчанка просит помощи у Бастрыкина из-за угроз «черных лесорубов»

21 июля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Женщина просит Александра Бастрыкина включиться в ход расследования дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная мать из Нижнего Тагила (Свердловская область) Анна Кафман записала обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила его подключиться к расследованию уголовного дела. Она утверждает, что ее семью уже несколько лет терроризируют «черные лесорубы», деятельность которых она остановила в 2019 году. Видеозапись имеется в распоряжении URA.RU. История началась еще в 2017 году, когда ее супруга Олега позвали подработать на одну из лесопилок в поселке Балакино, что под Нижним Тагилом. Когда мужчина понял, что его использовали втемную, он пришел в полицию и написал явку с повинной. Однако сразу проверка силовиков не дала результатов. И лишь в июне 2019 года лесопилку закрыли. Через пару месяцев у семьи сожгли две машины Hummer и ВАЗ-2109. Семью терроризируют уголовники-рецидивисты (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На этом угрозы не закончились. К семейству приезжала группа из семи, как утверждает Кафман, рецидивистов, которые были судимы по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Крепкие парни просили Анну и ее мужа уехать из поселка, иначе обещали беду. По ее словам, никого из спортсменов так и не привлекли к ответственности за угрозы. В настоящее время Анна пытается добиться, чтобы дело в отношении банды ушло в суд. «Уважаемый Александр Иванович, в нашей ситуации можете помочь только вы. Я мама четверых малолетних детей, после того, как мы остановили деятельность „черных лесорубов“, нам сожгли две машины. Дело не расследуется, никаких следственных действий не проводится, свидетели умалчивают. После каждого нашего ходатайства на нас оказывается давление. Полиция отправляет к нам сотрудников ПДН. К нам приезжает группа людей, осужденных по тяжким статьям УК РФ, но уголовное дело не возбуждено. К нам в дом вламываются, чтобы избить. За нами следят в лесу, нанимают мигрантов, чтобы те избили нас. <…> Возле здания суда нам прокололи четыре колеса. <…> Обращаюсь к вам, чтобы остановить полицейский беспредел. Из материалов дела много чего пропало. Очень вас прошу помочь нам, избавить наших детей от травли и страха», — обратилась Кафман. Ибрагим Абдулкадыров возглавляет тагильскую полицию с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщину к себе приглашал начальник нижнетагильской полиции, полковник Ибрагим Абдулкадыров. Во время приема он собрал подчиненных и, по словам Кафман, отчитал их за бездействие. Однако даже это не сдвинуло дело с мертвой точки. «А один раз ко мне с мужем подошла наша знакомая. Это было возле здания МВД. Она сказала Олегу: «Помнишь, ты ко мне приезжал и сказал, что мой супруг (на тот момент он уже умер — прим. ред.) сжег твою машину? Мы впали в ступор. Олег взял ее за руку и увидели, что она на диктофон записывала все. Видимо, кто попросил ее добиться того, чтобы Олег сказал так. Возможно, хотели спихнуть все на усопшего человека», — считает Кафман. URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское» с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного дела. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная мать из Нижнего Тагила (Свердловская область) Анна Кафман записала обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила его подключиться к расследованию уголовного дела. Она утверждает, что ее семью уже несколько лет терроризируют «черные лесорубы», деятельность которых она остановила в 2019 году. Видеозапись имеется в распоряжении URA.RU. История началась еще в 2017 году, когда ее супруга Олега позвали подработать на одну из лесопилок в поселке Балакино, что под Нижним Тагилом. Когда мужчина понял, что его использовали втемную, он пришел в полицию и написал явку с повинной. Однако сразу проверка силовиков не дала результатов. И лишь в июне 2019 года лесопилку закрыли. Через пару месяцев у семьи сожгли две машины Hummer и ВАЗ-2109. На этом угрозы не закончились. К семейству приезжала группа из семи, как утверждает Кафман, рецидивистов, которые были судимы по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Крепкие парни просили Анну и ее мужа уехать из поселка, иначе обещали беду. По ее словам, никого из спортсменов так и не привлекли к ответственности за угрозы. В настоящее время Анна пытается добиться, чтобы дело в отношении банды ушло в суд. «Уважаемый Александр Иванович, в нашей ситуации можете помочь только вы. Я мама четверых малолетних детей, после того, как мы остановили деятельность „черных лесорубов“, нам сожгли две машины. Дело не расследуется, никаких следственных действий не проводится, свидетели умалчивают. После каждого нашего ходатайства на нас оказывается давление. Полиция отправляет к нам сотрудников ПДН. К нам приезжает группа людей, осужденных по тяжким статьям УК РФ, но уголовное дело не возбуждено. К нам в дом вламываются, чтобы избить. За нами следят в лесу, нанимают мигрантов, чтобы те избили нас. <…> Возле здания суда нам прокололи четыре колеса. <…> Обращаюсь к вам, чтобы остановить полицейский беспредел. Из материалов дела много чего пропало. Очень вас прошу помочь нам, избавить наших детей от травли и страха», — обратилась Кафман. Женщину к себе приглашал начальник нижнетагильской полиции, полковник Ибрагим Абдулкадыров. Во время приема он собрал подчиненных и, по словам Кафман, отчитал их за бездействие. Однако даже это не сдвинуло дело с мертвой точки. «А один раз ко мне с мужем подошла наша знакомая. Это было возле здания МВД. Она сказала Олегу: «Помнишь, ты ко мне приезжал и сказал, что мой супруг (на тот момент он уже умер — прим. ред.) сжег твою машину? Мы впали в ступор. Олег взял ее за руку и увидели, что она на диктофон записывала все. Видимо, кто попросил ее добиться того, чтобы Олег сказал так. Возможно, хотели спихнуть все на усопшего человека», — считает Кафман. URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское» с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного дела. Ответ будет опубликован, как только поступит.