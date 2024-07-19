Жительницы ХМАО стали меньше рожать

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Число новорожденных в ХМАО уменьшилось на тысячу за два года
Число новорожденных в ХМАО уменьшилось на тысячу за два года Фото:

Жительницы ХМАО стали реже рожать. В 2023 число новорожденных составило более 18 тысяч, что меньше почти на тысячу в сравнении с 2021 годом. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В период с 2021 по 2023 годы в автономном округе зарегистрировано уменьшение показателя рождаемости на 6,9 %. Число рожденных детей уменьшилось на 909 (4,6 %) и составило 18 774 ребенка (2022 год — 19 058 детей, 2021 год — 19 683 ребенка)», — указано в документе.

Такую же тенденцию зафиксировали и в соседнем регионе. В 2023 году в Тюменской области зарегистрировано более 17 тысяч родов. Как и в ХМАО, показатель новорожденных уменьшился на тысячу.

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Жительницы ХМАО стали реже рожать. В 2023 число новорожденных составило более 18 тысяч, что меньше почти на тысячу в сравнении с 2021 годом. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU. «В период с 2021 по 2023 годы в автономном округе зарегистрировано уменьшение показателя рождаемости на 6,9 %. Число рожденных детей уменьшилось на 909 (4,6 %) и составило 18 774 ребенка (2022 год — 19 058 детей, 2021 год — 19 683 ребенка)», — указано в документе. Такую же тенденцию зафиксировали и в соседнем регионе. В 2023 году в Тюменской области зарегистрировано более 17 тысяч родов. Как и в ХМАО, показатель новорожденных уменьшился на тысячу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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