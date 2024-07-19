Екатеринбуржец забил до смерти отца молотком

Сын нанес несколько ударов отцу по голове
В Екатеринбурге 38-летний мужчина забил до смерти своего пожилого отца. ЧП произошло вечером 18 июля в доме по ул. Технологической, рассказал источник URA.RU.
«Отец с сыном распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Сын взялся за молоток и нанес несколько ударов отцу по голове», — сообщил собеседник агентства. По его словам, погибшему было 68 лет.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!