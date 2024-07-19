Екатеринбуржец забил до смерти отца молотком

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Сын нанес несколько ударов отцу по голове Фото:

В Екатеринбурге 38-летний мужчина забил до смерти своего пожилого отца. ЧП произошло вечером 18 июля в доме по ул. Технологической, рассказал источник URA.RU.

«Отец с сыном распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Сын взялся за молоток и нанес несколько ударов отцу по голове», — сообщил собеседник агентства. По его словам, погибшему было 68 лет.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге 38-летний мужчина забил до смерти своего пожилого отца. ЧП произошло вечером 18 июля в доме по ул. Технологической, рассказал источник URA.RU. «Отец с сыном распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Сын взялся за молоток и нанес несколько ударов отцу по голове», — сообщил собеседник агентства. По его словам, погибшему было 68 лет. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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