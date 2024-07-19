ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, вс рф
Военные России взяли под контроль Юрьевку в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль населнный пункт Юрьевка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР», — передает ведомство. Ранее войска взяли под контроль село Урожайное в этой же области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ взяли под контроль населнный пункт Юрьевка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР», — передает ведомство. Ранее войска взяли под контроль село Урожайное в этой же области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...