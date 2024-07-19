ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР

Военные России взяли под контроль Юрьевку в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ взяли под контроль населнный пункт Юрьевка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР», — передает ведомство. Ранее войска взяли под контроль село Урожайное в этой же области.
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