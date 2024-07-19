В ХМАО полиция устроила проверку из-за сауны с проститутками

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В полицию поступило сообщение, что в банном комплексе занимаются проституцией
В полицию поступило сообщение, что в банном комплексе занимаются проституцией Фото:

В Нижневартовске полицейские начали проверку из-за сообщения, что в местном банном комплексе занимаются проституцией. Об этом URA.RU рассказали в окружном УМВД.

«В полицию поступила информация о том, что в банном комплексе в Нижневартовске возможно занимаются проституцией. В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, по окончанию которой будет принято законное решение», — сообщила URA.RU пресс-служба ведомства.

По данным другого источника URA.RU в силовых структурах, также в комплексе обнаружили ряд иных проблем. Среди них незаконная продажа алкоголя и нарушения миграционного законодательства.

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В Нижневартовске полицейские начали проверку из-за сообщения, что в местном банном комплексе занимаются проституцией. Об этом URA.RU рассказали в окружном УМВД. «В полицию поступила информация о том, что в банном комплексе в Нижневартовске возможно занимаются проституцией. В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, по окончанию которой будет принято законное решение», — сообщила URA.RU пресс-служба ведомства. По данным другого источника URA.RU в силовых структурах, также в комплексе обнаружили ряд иных проблем. Среди них незаконная продажа алкоголя и нарушения миграционного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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