В ХМАО полиция устроила проверку из-за сауны с проститутками

В Нижневартовске полицейские начали проверку из-за сообщения, что в местном банном комплексе занимаются проституцией. Об этом URA.RU рассказали в окружном УМВД.
«В полицию поступила информация о том, что в банном комплексе в Нижневартовске возможно занимаются проституцией. В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, по окончанию которой будет принято законное решение», — сообщила URA.RU пресс-служба ведомства.
По данным другого источника URA.RU в силовых структурах, также в комплексе обнаружили ряд иных проблем. Среди них незаконная продажа алкоголя и нарушения миграционного законодательства.
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