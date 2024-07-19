Турецкая прокуратура объяснила инцидент с россиянками, которым полиция в Антелье вырвала ногти

Турецкая прокуратура: туристки из РФ получили травмы в результате сопротивления
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Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, девушка, аэропорт, турист, чемодан
Туристки больше месяца не могут вернуться на родину Фото:

Турецкая прокуратура заявила, что россиянки Юлия и Светлана, задержанные в аэропорту Антальи 6 июня, сами спровоцировали инцидент. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Прокуратура также утверждает, что травмы получены российскими туристками в результате сопротивления. Ранее стало известно, что девушкам в ходе задержания выдернули ногти.

«Российские туристки сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам», — передает telegram-канал ответ турецкой прокуратуры на запрос от российского посольства. Российские дипломаты активно стараются помочь девушкам вернуться на родину.

Сейчас туристкам грозит срок за сопротивление полиции при задержании. В данный момент Юлия и Светлана едут в российское консульство для дальнейшего решения вопроса на встрече с дипломатами.

Две подруги из Москвы, 48-летняя Светлана и 38-летняя Юлия, купили путевки в Турцию на июнь и 6 числа прилетели в Анталью. На паспортном контроле по въезде в страну их задержали, после чего у девушек завязалась потасовка с местными полицейскими. Стражи правопорядка избили и в ходе стычки вырвали одно их них ногти. Россиянок задержали, сняли у них отпечатки пальцев, сфотографировали и посадили на ночь в КПЗ. Туристки не могут уехать из отпуска уже полтора месяца.

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Турецкая прокуратура заявила, что россиянки Юлия и Светлана, задержанные в аэропорту Антальи 6 июня, сами спровоцировали инцидент. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Прокуратура также утверждает, что травмы получены российскими туристками в результате сопротивления. Ранее стало известно, что девушкам в ходе задержания выдернули ногти. «Российские туристки сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам», — передает telegram-канал ответ турецкой прокуратуры на запрос от российского посольства. Российские дипломаты активно стараются помочь девушкам вернуться на родину. Сейчас туристкам грозит срок за сопротивление полиции при задержании. В данный момент Юлия и Светлана едут в российское консульство для дальнейшего решения вопроса на встрече с дипломатами. Две подруги из Москвы, 48-летняя Светлана и 38-летняя Юлия, купили путевки в Турцию на июнь и 6 числа прилетели в Анталью. На паспортном контроле по въезде в страну их задержали, после чего у девушек завязалась потасовка с местными полицейскими. Стражи правопорядка избили и в ходе стычки вырвали одно их них ногти. Россиянок задержали, сняли у них отпечатки пальцев, сфотографировали и посадили на ночь в КПЗ. Туристки не могут уехать из отпуска уже полтора месяца.
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