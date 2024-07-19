Свердловским педагогам и врачам утроили сумму единовременного пособия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение вступит в силу с 1 сентября
Решение вступит в силу с 1 сентября Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза увеличил сумму единовременного пособия молодым специалистам социальной сферы. Решение вступит в силу с 1 сентября, сообщили в департаменте информополитики региона.

Значительное увеличение подъемных коснется начинающих работников в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. По мнению губернатора, меры укрепят кадровый потенциал важнейших социальных институтов, повысят качество услуг и поспособствуют развитию социальной сферы в Свердловской области.

С 1 сентября размер единовременного пособия для молодых специалистов, трудоустраивающихся в сельскую местность, составит 150 тысяч рублей, а для тех, кто начнет работать в других территориях — 100 тысяч рублей. Премия поступит при условии, если выпускник трудоустроился в год получения диплома.

По распоряжению Куйвашева правительство региона разработало комплексные программы по кадровому обеспечению образовательной системы и здравоохранения. В том числе будет идти работа по созданию целевого обучения.

«В этом году уральские вузы предоставили порядка трех тысяч бюджетных мест, созданных при государственном участии, в том числе по медицинским и педагогическим специальностям. В регионе также действуют меры поддержки для медиков и педагогов, которые выбирают работу в отдаленных территориях. По программам „Земский учитель“, „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ они могут получить миллион рублей за переезд в сельскую местность, а также рассчитывать на поддержку со стороны муниципалитета в вопросах предоставления служебного жилья, определения детей в школы и детские сады», — отмечается там.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза увеличил сумму единовременного пособия молодым специалистам социальной сферы. Решение вступит в силу с 1 сентября, сообщили в департаменте информополитики региона. Значительное увеличение подъемных коснется начинающих работников в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. По мнению губернатора, меры укрепят кадровый потенциал важнейших социальных институтов, повысят качество услуг и поспособствуют развитию социальной сферы в Свердловской области. С 1 сентября размер единовременного пособия для молодых специалистов, трудоустраивающихся в сельскую местность, составит 150 тысяч рублей, а для тех, кто начнет работать в других территориях — 100 тысяч рублей. Премия поступит при условии, если выпускник трудоустроился в год получения диплома. По распоряжению Куйвашева правительство региона разработало комплексные программы по кадровому обеспечению образовательной системы и здравоохранения. В том числе будет идти работа по созданию целевого обучения. «В этом году уральские вузы предоставили порядка трех тысяч бюджетных мест, созданных при государственном участии, в том числе по медицинским и педагогическим специальностям. В регионе также действуют меры поддержки для медиков и педагогов, которые выбирают работу в отдаленных территориях. По программам „Земский учитель“, „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ они могут получить миллион рублей за переезд в сельскую местность, а также рассчитывать на поддержку со стороны муниципалитета в вопросах предоставления служебного жилья, определения детей в школы и детские сады», — отмечается там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...