Свердловским педагогам и врачам утроили сумму единовременного пособия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза увеличил сумму единовременного пособия молодым специалистам социальной сферы. Решение вступит в силу с 1 сентября, сообщили в департаменте информополитики региона.
Значительное увеличение подъемных коснется начинающих работников в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. По мнению губернатора, меры укрепят кадровый потенциал важнейших социальных институтов, повысят качество услуг и поспособствуют развитию социальной сферы в Свердловской области.
С 1 сентября размер единовременного пособия для молодых специалистов, трудоустраивающихся в сельскую местность, составит 150 тысяч рублей, а для тех, кто начнет работать в других территориях — 100 тысяч рублей. Премия поступит при условии, если выпускник трудоустроился в год получения диплома.
По распоряжению Куйвашева правительство региона разработало комплексные программы по кадровому обеспечению образовательной системы и здравоохранения. В том числе будет идти работа по созданию целевого обучения.
«В этом году уральские вузы предоставили порядка трех тысяч бюджетных мест, созданных при государственном участии, в том числе по медицинским и педагогическим специальностям. В регионе также действуют меры поддержки для медиков и педагогов, которые выбирают работу в отдаленных территориях. По программам „Земский учитель“, „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ они могут получить миллион рублей за переезд в сельскую местность, а также рассчитывать на поддержку со стороны муниципалитета в вопросах предоставления служебного жилья, определения детей в школы и детские сады», — отмечается там.
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