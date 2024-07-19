В Челябинске рейс в Москву задержали на 9 часов

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Самолет авиакомпании "Победа" застрял в Челябинске с пробитым колесом шасси
Самолет авиакомпании "Победа" застрял в Челябинске с пробитым колесом шасси Фото:

В аэропорту Челябинска «Баландино» рейс № 6570 в Москву задерживают почти на девять часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«19 июля в аэропорту Челябинск произошла задержка рейса № 6570 в Москву авиакомпании „Победа“. Время вылета по расписанию 14:40, теперь оно изменено на 23:00 19 июля. Причиной переноса послужил прокол первого колеса шасси», — сообщили в пресс-службе.

Всего на рейс зарегистрировано 182 человека. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.

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В аэропорту Челябинска «Баландино» рейс № 6570 в Москву задерживают почти на девять часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «19 июля в аэропорту Челябинск произошла задержка рейса № 6570 в Москву авиакомпании „Победа“. Время вылета по расписанию 14:40, теперь оно изменено на 23:00 19 июля. Причиной переноса послужил прокол первого колеса шасси», — сообщили в пресс-службе. Всего на рейс зарегистрировано 182 человека. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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