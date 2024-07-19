В Челябинске рейс в Москву задержали на 9 часов

В аэропорту Челябинска «Баландино» рейс № 6570 в Москву задерживают почти на девять часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«19 июля в аэропорту Челябинск произошла задержка рейса № 6570 в Москву авиакомпании „Победа“. Время вылета по расписанию 14:40, теперь оно изменено на 23:00 19 июля. Причиной переноса послужил прокол первого колеса шасси», — сообщили в пресс-службе.
Всего на рейс зарегистрировано 182 человека. Авиакомпания организовала пассажирам номера в гостинице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!