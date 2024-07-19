Силовики устанавливают собственника вертолета
На проезжую часть Новомосковского тракта (Екатеринбург) незаконно приземлился вертолет. Транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Вертолет незаконно приземлился на проезжую часть Новомосковского тракта. Уральская транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета», — следует из сообщения.
В результате проверки будет установлено исполнение законодательства о безопасности полетов. «В том числе законности использования воздушного пространства», — пояснили в прокуратуре.
Прокуратура устанавливает собственника вертолета
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