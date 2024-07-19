На трассу Екатеринбурга внезапно приземлился вертолет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экопарк Затюменский. Тюмень, вертолет, экопарк, экопарк затюменский
Силовики устанавливают собственника вертолета Фото:

На проезжую часть Новомосковского тракта (Екатеринбург) незаконно приземлился вертолет. Транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Вертолет незаконно приземлился на проезжую часть Новомосковского тракта. Уральская транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета», — следует из сообщения.

В результате проверки будет установлено исполнение законодательства о безопасности полетов. «В том числе законности использования воздушного пространства», — пояснили в прокуратуре.

Прокуратура устанавливает собственника вертолета
Прокуратура устанавливает собственника вертолета
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На проезжую часть Новомосковского тракта (Екатеринбург) незаконно приземлился вертолет. Транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вертолет незаконно приземлился на проезжую часть Новомосковского тракта. Уральская транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета», — следует из сообщения. В результате проверки будет установлено исполнение законодательства о безопасности полетов. «В том числе законности использования воздушного пространства», — пояснили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...