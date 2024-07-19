В Тобольске завершилась подача заявок претендентов на пост градоначальника: заявились четверо

Новые претенденты на пост Градоначальника Тобольска
На участие в выборах мэра Тобольска подали документы еще два участника. Имена новых кандидатов не называют.
«В сети распространяется информация, что один из выдвиженцев представляет КПРФ. Речь идет о Юрии Юхневиче. Однако, мы можем заявить, что коммунистов на выборах не будет», — сообщают источники агентства URA.RU из администрации Тобольска.
Ранее было известно, что на пост мэра Тобольска подал свои документы участник СВО Анатолий Климов и его оппонент, бывший силовик, Петр Вагин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!