В Тобольске завершилась подача заявок претендентов на пост градоначальника: заявились четверо

В Тобольске завершилась подача заявок на пост градоначальника
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Новые претенденты на пост Градоначальника Тобольска
Новые претенденты на пост Градоначальника Тобольска Фото:

На участие в выборах мэра Тобольска подали документы еще два участника. Имена новых кандидатов не называют.

«В сети распространяется информация, что один из выдвиженцев представляет КПРФ. Речь идет о Юрии Юхневиче. Однако, мы можем заявить, что коммунистов на выборах не будет», — сообщают источники агентства URA.RU из администрации Тобольска.

Ранее было известно, что на пост мэра Тобольска подал свои документы участник СВО Анатолий Климов и его оппонент, бывший силовик, Петр Вагин.

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На участие в выборах мэра Тобольска подали документы еще два участника. Имена новых кандидатов не называют. «В сети распространяется информация, что один из выдвиженцев представляет КПРФ. Речь идет о Юрии Юхневиче. Однако, мы можем заявить, что коммунистов на выборах не будет», — сообщают источники агентства URA.RU из администрации Тобольска. Ранее было известно, что на пост мэра Тобольска подал свои документы участник СВО Анатолий Климов и его оппонент, бывший силовик, Петр Вагин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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