ООН назвал оккупацию палестинских территорий аннексией

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Международный суд ООН сообщил, что израильская оккупация территорий Палестины является аннексией Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией.

«Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и назвал [суд] оккупацию этих территорий „фактической аннексией“», — заявили в суде. Информацию передает The Guardian.

Ранее израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также из-за этого не произошел обмен заложниками, передает издание Politico. Израиль по этому поводу не дал никаких комментариев, передает «Национальная служба новостей».

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Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией. «Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и назвал [суд] оккупацию этих территорий „фактической аннексией“», — заявили в суде. Информацию передает The Guardian. Ранее израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также из-за этого не произошел обмен заложниками, передает издание Politico. Израиль по этому поводу не дал никаких комментариев, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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