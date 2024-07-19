ООН назвал оккупацию палестинских территорий аннексией

Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией.
«Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и назвал [суд] оккупацию этих территорий „фактической аннексией“», — заявили в суде. Информацию передает
Ранее израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также из-за этого не произошел обмен заложниками, передает издание Politico. Израиль по этому поводу не дал никаких комментариев, передает «Национальная служба новостей».
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