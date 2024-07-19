ООН назвал оккупацию палестинских территорий аннексией

19 июля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Международный суд ООН сообщил, что израильская оккупация территорий Палестины является аннексией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией. «Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и назвал [суд] оккупацию этих территорий „фактической аннексией“», — заявили в суде. Информацию передает The Guardian . Ранее израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также из-за этого не произошел обмен заложниками, передает издание Politico. Израиль по этому поводу не дал никаких комментариев, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией. «Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и назвал [суд] оккупацию этих территорий „фактической аннексией“», — заявили в суде. Информацию передает The Guardian. Ранее израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также из-за этого не произошел обмен заложниками, передает издание Politico. Израиль по этому поводу не дал никаких комментариев, передает «Национальная служба новостей».