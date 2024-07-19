Во Львове расстреляли известную украинскую русофобку

Во Львове пытались убить экс-депутата Рады Ирину Фарион

19 июля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Во Львове неизвестный выстрелил Фарион (на фото) в висок, сообщила Олиярник Фото: Евгений Котенко/РИА Новости Во Львове украинской ультраправой политической и общественному деятелю, известной своими русофобными высказываниями, Ирине Фарион неизвестный выстрелил в висок. На данный момент состояние женщины неизвестно. Об этом сообщила львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник. «Ирине Фарион выстрелили в висок», — передает «Страна.UA» слова Олиярник. Однако неизвестно, кто совершил нападение на женщину и был ли выстрел летальным. При этом телеведущая уточнила, что на стреле были перчатки, а на оружии не было глушителя. Кроме того, депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил в своем telegram-канале, что общественный деятель жива. В нее стреляли на улице Масарика. Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. Так, в феврале 2010 года женщина попала в центр внимания СМИ после видео, где она призывает детей в детском саду отказаться от использования русских уменьшительных имен. Некоторые родители, посчитавшие, что высказывания Фарион оскорбили их детей, обратились в суд, чтобы привлечь ее к ответственности за свои действия. Также в июне 2012 года Фарион стала причиной увольнения водителя львовского маршрутного такси после того, как он отказался выполнить ее требование выключить русскоязычное радио. В июне того же года Партия регионов направила запрос в Генеральную прокуратуру Украины с требованием оценить высказывания Фарион и других представителей оппозиции относительно русского языка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Львове украинской ультраправой политической и общественному деятелю, известной своими русофобными высказываниями, Ирине Фарион неизвестный выстрелил в висок. На данный момент состояние женщины неизвестно. Об этом сообщила львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник. «Ирине Фарион выстрелили в висок», — передает «Страна.UA» слова Олиярник. Однако неизвестно, кто совершил нападение на женщину и был ли выстрел летальным. При этом телеведущая уточнила, что на стреле были перчатки, а на оружии не было глушителя. Кроме того, депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил в своем telegram-канале, что общественный деятель жива. В нее стреляли на улице Масарика. Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. Так, в феврале 2010 года женщина попала в центр внимания СМИ после видео, где она призывает детей в детском саду отказаться от использования русских уменьшительных имен. Некоторые родители, посчитавшие, что высказывания Фарион оскорбили их детей, обратились в суд, чтобы привлечь ее к ответственности за свои действия. Также в июне 2012 года Фарион стала причиной увольнения водителя львовского маршрутного такси после того, как он отказался выполнить ее требование выключить русскоязычное радио. В июне того же года Партия регионов направила запрос в Генеральную прокуратуру Украины с требованием оценить высказывания Фарион и других представителей оппозиции относительно русского языка.