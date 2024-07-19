Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион умерла после покушения

Экс-депутат Рады Фарион умерла
Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион скончалась после покушения. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
«По моей информации, в 23:20 Фарион умерла», — рассказал Зинкевич. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале политика. Эту информацию также подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
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