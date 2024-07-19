19 июля 2024

Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион умерла после покушения

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Экс-депутат Рады Фарион умерла
Экс-депутат Рады Фарион умерла Фото:

Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион скончалась после покушения. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«По моей информации, в 23:20 Фарион умерла», — рассказал Зинкевич. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале политика. Эту информацию также подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион скончалась после покушения. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «По моей информации, в 23:20 Фарион умерла», — рассказал Зинкевич. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале политика. Эту информацию также подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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