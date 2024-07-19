19 июля 2024

Мэр Нижнего Тагила поздравил металлургов с профессиональным праздником. Видео

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Владислав Пинаев пожелал металлургам новых профессиональных достижений
Владислав Пинаев пожелал металлургам новых профессиональных достижений Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который в городе отмечается в выходные 20 и 21 июля. В обращении он напомнил, что специалисты этой области продолжают дело своих предков.

«Уважаемые металлурги! Три столетия тому назад наш город начинал свою историю с заводов и первых домен. Нижний Тагил стал столицей „железного царства“ Демидовых, крупнейшим центром горнозаводского дела… Сейчас вы, представители огненной профессии, продолжаете традиции своих предшественников», — написал Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил металлургов города за труд, преданность любимому делу и большой вклад в развитие Нижнего Тагила. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!» — написал мэр.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который в городе отмечается в выходные 20 и 21 июля. В обращении он напомнил, что специалисты этой области продолжают дело своих предков. «Уважаемые металлурги! Три столетия тому назад наш город начинал свою историю с заводов и первых домен. Нижний Тагил стал столицей „железного царства“ Демидовых, крупнейшим центром горнозаводского дела… Сейчас вы, представители огненной профессии, продолжаете традиции своих предшественников», — написал Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте». Он поблагодарил металлургов города за труд, преданность любимому делу и большой вклад в развитие Нижнего Тагила. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!» — написал мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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