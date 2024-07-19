Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который в городе отмечается в выходные 20 и 21 июля. В обращении он напомнил, что специалисты этой области продолжают дело своих предков.
«Уважаемые металлурги! Три столетия тому назад наш город начинал свою историю с заводов и первых домен. Нижний Тагил стал столицей „железного царства“ Демидовых, крупнейшим центром горнозаводского дела… Сейчас вы, представители огненной профессии, продолжаете традиции своих предшественников», — написал Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте».
Он поблагодарил металлургов города за труд, преданность любимому делу и большой вклад в развитие Нижнего Тагила. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!» — написал мэр.
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