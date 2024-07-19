19 июля 2024

В ХМАО полицейские вернули домой заблудившегося в тайге лесоруба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские искали мужчину больше суток
Полицейские искали мужчину больше суток Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой, сообщает УМВД России по ХМАО.

«Полицейские организовали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась больше суток. Стражи порядка успели обследовать существенную часть лесного массива и запустить в небо несколько сигнальных ракет, когда на звук очередного выстрела к ним вышел потерявшийся рабочий», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. 

Мужчина рассказал полицейским, что потерялся, когда во время обеда решил провести время в тишине. Он отошел от бригады, а найти обратную дорогу уже не смог. От испуга он начал плутать, и окончательно потерялся в тайге. Лесоруб отказался от медицинской помощи, поблагодарил полицейских и отправился домой. 

Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Кондинского района (ХМАО) спасатели организовали поиск потерявшегося там мужчины. Обследовав 37 километров мужчину нашли и доставили домой, к родственникам. 

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В Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой, сообщает УМВД России по ХМАО. «Полицейские организовали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась больше суток. Стражи порядка успели обследовать существенную часть лесного массива и запустить в небо несколько сигнальных ракет, когда на звук очередного выстрела к ним вышел потерявшийся рабочий», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.  Мужчина рассказал полицейским, что потерялся, когда во время обеда решил провести время в тишине. Он отошел от бригады, а найти обратную дорогу уже не смог. От испуга он начал плутать, и окончательно потерялся в тайге. Лесоруб отказался от медицинской помощи, поблагодарил полицейских и отправился домой.  Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Кондинского района (ХМАО) спасатели организовали поиск потерявшегося там мужчины. Обследовав 37 километров мужчину нашли и доставили домой, к родственникам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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