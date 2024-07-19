В Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой, сообщает УМВД России по ХМАО.
«Полицейские организовали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась больше суток. Стражи порядка успели обследовать существенную часть лесного массива и запустить в небо несколько сигнальных ракет, когда на звук очередного выстрела к ним вышел потерявшийся рабочий», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.
Мужчина рассказал полицейским, что потерялся, когда во время обеда решил провести время в тишине. Он отошел от бригады, а найти обратную дорогу уже не смог. От испуга он начал плутать, и окончательно потерялся в тайге. Лесоруб отказался от медицинской помощи, поблагодарил полицейских и отправился домой.
Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Кондинского района (ХМАО) спасатели организовали поиск потерявшегося там мужчины. Обследовав 37 километров мужчину нашли и доставили домой, к родственникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!