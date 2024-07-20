Боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована из-за допинга

20 июля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Боец Ирина Алексеева нарушила антидопинговую политику UFC и была дисквалифицирована с турнира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец смешанных единоборств (UFC) из России Ирина Алексеева согласилась с дисквалификацией на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила Антидопинговая служба единоборств (CSAD). «Антидопинговая служба единоборств (CSAD) объявила, что россиянка Ирина Алексеева согласилась с 12-месячной дисквалификацией за нарушение антидопинговой политики UFC», — передали сообщение пресс-службы промоушена в издании sport24. Тест Алексеевой дал положительный результат на веденный тестостерон. Данный тест она сдала за несколько месяцев до турнира UFC. На самом турнире также проводились тесты, но они показывали отрицательный результат. Из-за того, что команда Алексеевой и она сама сотрудничали с CSAD, дисквалификация была сокращена до 12 месяцев и истечет 15 октября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец смешанных единоборств (UFC) из России Ирина Алексеева согласилась с дисквалификацией на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила Антидопинговая служба единоборств (CSAD). «Антидопинговая служба единоборств (CSAD) объявила, что россиянка Ирина Алексеева согласилась с 12-месячной дисквалификацией за нарушение антидопинговой политики UFC», — передали сообщение пресс-службы промоушена в издании sport24. Тест Алексеевой дал положительный результат на веденный тестостерон. Данный тест она сдала за несколько месяцев до турнира UFC. На самом турнире также проводились тесты, но они показывали отрицательный результат. Из-за того, что команда Алексеевой и она сама сотрудничали с CSAD, дисквалификация была сокращена до 12 месяцев и истечет 15 октября 2024 года.