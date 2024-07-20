Путин признал авторитет Лукашенко

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента

20 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Путин выразил Лукашенко признательность за развитие отношений с РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на государственном посту, отметив его значительный авторитет среди белорусов. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля. «Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников», — заявил Путин. Он также отметил, что вся современная история Белоруссии тесно связана с именем Лукашенко. Кроме того, Путин выразил признательность за личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также в укрепление Союзного государства и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве. Президент России также заявил, что надеется на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо народов обеих стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на государственном посту, отметив его значительный авторитет среди белорусов. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля. «Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников», — заявил Путин. Он также отметил, что вся современная история Белоруссии тесно связана с именем Лукашенко. Кроме того, Путин выразил признательность за личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также в укрепление Союзного государства и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве. Президент России также заявил, что надеется на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо народов обеих стран.