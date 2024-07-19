Свердловчанина отправили в колонию за убийство друга «розочкой»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчину, убившего друга разбитой бутылкой, или, как ее называют, «розочкой», приговорили к 10 годам лишения свободы. Преступник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«В Каменске-Уральском вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве, совершенном при помощи так называемой „розочки“… Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что 18 февраля 2023 года подсудимый в квартире дома на улице Карла Маркса устроил конфликт со своим знакомым. В ходе драки он взял с пола горлышко разбитой бутылки и ударил товарища, причинив смертельные травмы. Потерпевший погиб на месте происшествия.
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