19 июля 2024

Свердловчанина отправили в колонию за убийство друга «розочкой»

Жителя Каменска-Уральского отправили в колонию на 10 лет за убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес удар товарищу горлышком разбитой бутылки
Мужчина нанес удар товарищу горлышком разбитой бутылки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчину, убившего друга разбитой бутылкой, или, как ее называют, «розочкой», приговорили к 10 годам лишения свободы. Преступник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В Каменске-Уральском вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве, совершенном при помощи так называемой „розочки“… Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что 18 февраля 2023 года подсудимый в квартире дома на улице Карла Маркса устроил конфликт со своим знакомым. В ходе драки он взял с пола горлышко разбитой бутылки и ударил товарища, причинив смертельные травмы. Потерпевший погиб на месте происшествия.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчину, убившего друга разбитой бутылкой, или, как ее называют, «розочкой», приговорили к 10 годам лишения свободы. Преступник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «В Каменске-Уральском вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве, совершенном при помощи так называемой „розочки“… Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Следствие установило, что 18 февраля 2023 года подсудимый в квартире дома на улице Карла Маркса устроил конфликт со своим знакомым. В ходе драки он взял с пола горлышко разбитой бутылки и ударил товарища, причинив смертельные травмы. Потерпевший погиб на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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