19 июля 2024

Пиарщицу главы Кунашакского района избили, чтобы она уволилась с работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента
Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента Фото:

Избивший пресс-секретаря главы Кунашакского района гражданский муж будет привлечен к ответственности, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник URA.RU рассказал о причинах избиения девушки и роли в этой истории местного председателя отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Даяна Иштимирова.

«Гражданский муж девушки был категорически против ее работы в администрации Кунашакского района. Из-за этого в семье часто возникали конфликты, которые и привели к избиению пресс-секретаря», — сообщил источник URA.RU в Кунашакском районе.

Он отметил, что местный депутат Иштимиров — близкий друг гражданского мужа пиарщицы. Чтобы убедить свою девушку бросить работу, он решил привлечь его к семейному конфликту. А у депутата-эсера, возможно, были свои политические интересы, поделился источник.

«Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Кунашакском районе — они будут привлечены к ответственности. Сожитель потерпевшей в ночь с 16 на 17 июля в ходе семейного конфликта нанес ей побои, после чего посадил в машину и, желая напугать гражданскую жену и оказать на нее давление, повез на встречу со своим знакомым», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как писало ранее URA.RU, избитую супругу житель вывез в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится работа по сбору доказательственной базы для привлечения к ответственности гражданского мужа потерпевшей по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Сам Иштимиров ранее назвал произошедшее домыслами сотрудницы администрации.

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Избивший пресс-секретаря главы Кунашакского района гражданский муж будет привлечен к ответственности, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник URA.RU рассказал о причинах избиения девушки и роли в этой истории местного председателя отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Даяна Иштимирова. «Гражданский муж девушки был категорически против ее работы в администрации Кунашакского района. Из-за этого в семье часто возникали конфликты, которые и привели к избиению пресс-секретаря», — сообщил источник URA.RU в Кунашакском районе. Он отметил, что местный депутат Иштимиров — близкий друг гражданского мужа пиарщицы. Чтобы убедить свою девушку бросить работу, он решил привлечь его к семейному конфликту. А у депутата-эсера, возможно, были свои политические интересы, поделился источник. «Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Кунашакском районе — они будут привлечены к ответственности. Сожитель потерпевшей в ночь с 16 на 17 июля в ходе семейного конфликта нанес ей побои, после чего посадил в машину и, желая напугать гражданскую жену и оказать на нее давление, повез на встречу со своим знакомым», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как писало ранее URA.RU, избитую супругу житель вывез в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон. В настоящее время сотрудниками полиции проводится работа по сбору доказательственной базы для привлечения к ответственности гражданского мужа потерпевшей по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Сам Иштимиров ранее назвал произошедшее домыслами сотрудницы администрации.
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