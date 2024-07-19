Пиарщицу главы Кунашакского района избили, чтобы она уволилась с работы

Избивший пресс-секретаря главы Кунашакского района гражданский муж будет привлечен к ответственности, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник URA.RU рассказал о причинах избиения девушки и роли в этой истории местного председателя отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Даяна Иштимирова.
«Гражданский муж девушки был категорически против ее работы в администрации Кунашакского района. Из-за этого в семье часто возникали конфликты, которые и привели к избиению пресс-секретаря», — сообщил источник URA.RU в Кунашакском районе.
Он отметил, что местный депутат Иштимиров — близкий друг гражданского мужа пиарщицы. Чтобы убедить свою девушку бросить работу, он решил привлечь его к семейному конфликту. А у депутата-эсера, возможно, были свои политические интересы, поделился источник.
«Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Кунашакском районе — они будут привлечены к ответственности. Сожитель потерпевшей в ночь с 16 на 17 июля в ходе семейного конфликта нанес ей побои, после чего посадил в машину и, желая напугать гражданскую жену и оказать на нее давление, повез на встречу со своим знакомым», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как писало ранее URA.RU, избитую супругу житель вывез в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится работа по сбору доказательственной базы для привлечения к ответственности гражданского мужа потерпевшей по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Сам Иштимиров ранее назвал произошедшее домыслами сотрудницы администрации.
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