Челябинский депутат-эссер пытался достать компромат на главу района, угрожая его пиарщице. Видео

Депутат Иштимиров угрожал пиарщице главы Кунашакского района, ради компромата
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Даян Иштимиров считает, что сотрудница выдумала историю Фото:

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров пытался достать компромат на главу района Рамиля Вакилова, угрожая сотруднице пресс-службы администрации. По словам источника URA.RU в силовых структурах, помогал ему в этом парень сотрудницы. Сейчас на каждого из мужчин написано заявление в правоохранительные органы. Сам Иштимиров назвал произошедшее домыслами сотрудницы.

«Молодой человек сначала избил девушку. После же они приехали в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон», — рассказал источник.

На помощь девушке выдвинулись родители. Они отчитали Иштимирова и парня своей дочери, заявив, что не оставят случившееся без ответа. На мужчин написали заявления в правоохранительные органы (документ имеется в распоряжении редакции).

URA.RU связалось с начальником райотдела полиции Динаром Низаметдитовым. Он сообщил, что в настоящее время идет разбирательство. Выясняются обстоятельства произошедшего. Председатель совета депутатов Наталья Гусева отметила, что ситуация однозначно будет разобрана на комиссии по депутатской этике. Сам депутат в разговоре с URA.RU назвал произошедшее домыслами сотрудницы.

Иштимиров, в числе 12 кандидатов, среди которых был и Вакилов, претендовал на пост главы района. Он был допущен к конкурсу, но не набрал необходимого количества баллов. Вакилов же выиграл конкурс и стал главой.

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Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров пытался достать компромат на главу района Рамиля Вакилова, угрожая сотруднице пресс-службы администрации. По словам источника URA.RU в силовых структурах, помогал ему в этом парень сотрудницы. Сейчас на каждого из мужчин написано заявление в правоохранительные органы. Сам Иштимиров назвал произошедшее домыслами сотрудницы. «Молодой человек сначала избил девушку. После же они приехали в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон», — рассказал источник. На помощь девушке выдвинулись родители. Они отчитали Иштимирова и парня своей дочери, заявив, что не оставят случившееся без ответа. На мужчин написали заявления в правоохранительные органы (документ имеется в распоряжении редакции). URA.RU связалось с начальником райотдела полиции Динаром Низаметдитовым. Он сообщил, что в настоящее время идет разбирательство. Выясняются обстоятельства произошедшего. Председатель совета депутатов Наталья Гусева отметила, что ситуация однозначно будет разобрана на комиссии по депутатской этике. Сам депутат в разговоре с URA.RU назвал произошедшее домыслами сотрудницы. Иштимиров, в числе 12 кандидатов, среди которых был и Вакилов, претендовал на пост главы района. Он был допущен к конкурсу, но не набрал необходимого количества баллов. Вакилов же выиграл конкурс и стал главой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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