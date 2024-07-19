Депутат Иштимиров угрожал пиарщице главы Кунашакского района, ради компромата

Даян Иштимиров считает, что сотрудница выдумала историю Фото: Сайт «Справедливая Россия»/CC BY 4.0/https://spravedlivo.ru/ © URA.RU

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров пытался достать компромат на главу района Рамиля Вакилова, угрожая сотруднице пресс-службы администрации. По словам источника URA.RU в силовых структурах, помогал ему в этом парень сотрудницы. Сейчас на каждого из мужчин написано заявление в правоохранительные органы. Сам Иштимиров назвал произошедшее домыслами сотрудницы.

«Молодой человек сначала избил девушку. После же они приехали в лес, где их уже ждал Иштимиров. Девушку пересадили в машину к депутату, где начали давить на нее и угрожать, чтобы получить какие-то компрометирующие сведения о главе районе Вакилове. Мужчины пытались записать все сказанное девушкой на диктофон», — рассказал источник.

На помощь девушке выдвинулись родители. Они отчитали Иштимирова и парня своей дочери, заявив, что не оставят случившееся без ответа. На мужчин написали заявления в правоохранительные органы (документ имеется в распоряжении редакции).

URA.RU связалось с начальником райотдела полиции Динаром Низаметдитовым. Он сообщил, что в настоящее время идет разбирательство. Выясняются обстоятельства произошедшего. Председатель совета депутатов Наталья Гусева отметила, что ситуация однозначно будет разобрана на комиссии по депутатской этике. Сам депутат в разговоре с URA.RU назвал произошедшее домыслами сотрудницы.

Иштимиров, в числе 12 кандидатов, среди которых был и Вакилов, претендовал на пост главы района. Он был допущен к конкурсу, но не набрал необходимого количества баллов. Вакилов же выиграл конкурс и стал главой.