Хуснуллин допустил изменение условий программы «Семейная ипотека»

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, хуснуллин марат
Хуснуллин заявил, что изменения могут быть представлены не ранее осени Фото:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возможности пересмотра условий программы «Семейная ипотека». По его словам, окончательные предложения по корректировке будут представлены не ранее осени текущего года.

«В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сообщил Хуснуллин ТАСС. Он отметил, что ипотечная ставка сейчас высокая, поэтому государству приходится доплачивать сотни миллиардов рублей ежегодно из бюджета.

По словам вице-премьера, более 1,1 млн семей уже воспользовались преимуществами «Семейной ипотеки». Эта программа, позволяющая семьям с детьми получить льготный кредит на жилье, была продлена до 2030 года. Она предусматривает ставку в 6% и различные лимиты кредитования в зависимости от региона.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возможности пересмотра условий программы «Семейная ипотека». По его словам, окончательные предложения по корректировке будут представлены не ранее осени текущего года. «В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сообщил Хуснуллин ТАСС. Он отметил, что ипотечная ставка сейчас высокая, поэтому государству приходится доплачивать сотни миллиардов рублей ежегодно из бюджета. По словам вице-премьера, более 1,1 млн семей уже воспользовались преимуществами «Семейной ипотеки». Эта программа, позволяющая семьям с детьми получить льготный кредит на жилье, была продлена до 2030 года. Она предусматривает ставку в 6% и различные лимиты кредитования в зависимости от региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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