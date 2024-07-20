Певица Слава извинилась перед Долиной после выходки на концерте

20 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Певица Слава извинилась перед народной артисткой Ларисой Долиной, сказав, что «очень любит и очень уважает ее» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) извинилась перед народной артисткой РФ Ларисой Долиной за шутку на своем концерте. Слава опубликовала извинения в личном блоге. «Обращаюсь к Ларисе Александровне [Долиной], которую я очень уважаю и очень люблю <…> Я просто посмеялась, что у меня нет аллергии. Это было просто общение со зрителями, а, ни в коем случае, не упрек!», — ее слова приводит издание 7days. Слава назвала шутку насчет аллергии Долиной на цветы какой-то непонятной и не очень хорошей ситуацией. Ранее Долина, выступавшая в Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Тогда певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов. После этого Слава на своем концерте в Анапе пошутила, что примет все цветы от фанатов, поскольку у нее нет аллергии. В ответ на это Долина высказалась, что не понимает такого «выпада» в свою сторону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) извинилась перед народной артисткой РФ Ларисой Долиной за шутку на своем концерте. Слава опубликовала извинения в личном блоге. «Обращаюсь к Ларисе Александровне [Долиной], которую я очень уважаю и очень люблю <…> Я просто посмеялась, что у меня нет аллергии. Это было просто общение со зрителями, а, ни в коем случае, не упрек!», — ее слова приводит издание 7days. Слава назвала шутку насчет аллергии Долиной на цветы какой-то непонятной и не очень хорошей ситуацией. Ранее Долина, выступавшая в Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Тогда певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов. После этого Слава на своем концерте в Анапе пошутила, что примет все цветы от фанатов, поскольку у нее нет аллергии. В ответ на это Долина высказалась, что не понимает такого «выпада» в свою сторону.