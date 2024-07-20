Певица Слава извинилась перед Долиной после выходки на концерте

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица слава
Певица Слава извинилась перед народной артисткой Ларисой Долиной, сказав, что «очень любит и очень уважает ее» Фото:

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) извинилась перед народной артисткой РФ Ларисой Долиной за шутку на своем концерте. Слава опубликовала извинения в личном блоге.

«Обращаюсь к Ларисе Александровне [Долиной], которую я очень уважаю и очень люблю <…> Я просто посмеялась, что у меня нет аллергии. Это было просто общение со зрителями, а, ни в коем случае, не упрек!», — ее слова приводит издание 7days. Слава назвала шутку насчет аллергии Долиной на цветы какой-то непонятной и не очень хорошей ситуацией.

Ранее Долина, выступавшая в Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Тогда певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов.

После этого Слава на своем концерте в Анапе пошутила, что примет все цветы от фанатов, поскольку у нее нет аллергии. В ответ на это Долина высказалась, что не понимает такого «выпада» в свою сторону.

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Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) извинилась перед народной артисткой РФ Ларисой Долиной за шутку на своем концерте. Слава опубликовала извинения в личном блоге. «Обращаюсь к Ларисе Александровне [Долиной], которую я очень уважаю и очень люблю <…> Я просто посмеялась, что у меня нет аллергии. Это было просто общение со зрителями, а, ни в коем случае, не упрек!», — ее слова приводит издание 7days. Слава назвала шутку насчет аллергии Долиной на цветы какой-то непонятной и не очень хорошей ситуацией. Ранее Долина, выступавшая в Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Тогда певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов. После этого Слава на своем концерте в Анапе пошутила, что примет все цветы от фанатов, поскольку у нее нет аллергии. В ответ на это Долина высказалась, что не понимает такого «выпада» в свою сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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