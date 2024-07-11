11 июля 2024

Лариса Долина отказалась от лилий, подаренных челябинкой на «Курчатов Фесте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Долина приняла цветы от фанатов, однако от одного букета отказалась
Долина приняла цветы от фанатов, однако от одного букета отказалась Фото:

В Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» народная артистка РФ Лариса Долина отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов, передает корреспондент URA.RU.

«У меня аллергия на эти цветы», — заявила Долина со сцены. Она также извинилась перед челябинкой за то, что не может принять подарок. Букет артистке подарил и губернатор Алексей Текслер. Она приняла его и поблагодарила главу региона.

«Курчатов Фест» прошел в Челябинске 11 июля. Главными исполнителями вечера стали Лариса Долина, композитор Олег Аккуратов и Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

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В Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» народная артистка РФ Лариса Долина отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов, передает корреспондент URA.RU. «У меня аллергия на эти цветы», — заявила Долина со сцены. Она также извинилась перед челябинкой за то, что не может принять подарок. Букет артистке подарил и губернатор Алексей Текслер. Она приняла его и поблагодарила главу региона. «Курчатов Фест» прошел в Челябинске 11 июля. Главными исполнителями вечера стали Лариса Долина, композитор Олег Аккуратов и Государственный симфонический оркестр Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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