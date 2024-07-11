Лариса Долина отказалась от лилий, подаренных челябинкой на «Курчатов Фесте»

В Челябинске на мероприятии «Курчатов Фест» народная артистка РФ Лариса Долина отказалась от букета с лилиями, подаренного фанаткой. Певица призналась, что у нее аллергия на этот сорт цветов, передает корреспондент URA.RU.
«У меня аллергия на эти цветы», — заявила Долина со сцены. Она также извинилась перед челябинкой за то, что не может принять подарок. Букет артистке подарил и губернатор Алексей Текслер. Она приняла его и поблагодарила главу региона.
«Курчатов Фест» прошел в Челябинске 11 июля. Главными исполнителями вечера стали Лариса Долина, композитор Олег Аккуратов и Государственный симфонический оркестр Челябинской области.
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