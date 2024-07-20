WSJ: организатор покушения на Трампа хотел устроить массовую бойню

20 июля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Целью преступника был не только Трамп Фото: Official White House / Shealah Craighead На месте покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа найдены улики, указывающие на возможное намерение преступника устроить массовую бойню. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «В пользу такой версии свидетельствуют найденные на месте покушения и принадлежавшие устроившему стрельбу Томасу Мэттью Круксу две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами, — сообщает издание. Кроме того, в машине преступника, которая была припаркована недалеко от места выступления Трампа, следователи обнаружили взрывчатку. По данным правоохранительных органов, за последние несколько месяцев Крукс получил несколько посылок на дом с пометкой «опасные материалы». Кроме поиска в интернете дат предстоящих предвыборных митингов Трампа, преступник пытался найти информацию о нынешнем президенте США Джо Байдене и о запланированном на август съезде Демократической партии. Следователи заявляют, что становится все сложнее определить, какой идеологии придерживался стрелявший, если такой мотив имел место быть. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники злоумышленника отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа найдены улики, указывающие на возможное намерение преступника устроить массовую бойню. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «В пользу такой версии свидетельствуют найденные на месте покушения и принадлежавшие устроившему стрельбу Томасу Мэттью Круксу две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами, — сообщает издание. Кроме того, в машине преступника, которая была припаркована недалеко от места выступления Трампа, следователи обнаружили взрывчатку. По данным правоохранительных органов, за последние несколько месяцев Крукс получил несколько посылок на дом с пометкой «опасные материалы». Кроме поиска в интернете дат предстоящих предвыборных митингов Трампа, преступник пытался найти информацию о нынешнем президенте США Джо Байдене и о запланированном на август съезде Демократической партии. Следователи заявляют, что становится все сложнее определить, какой идеологии придерживался стрелявший, если такой мотив имел место быть. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники злоумышленника отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.