WSJ: организатор покушения на Трампа хотел устроить массовую бойню

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Целью преступника был не только Трамп Фото:

На месте покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа найдены улики, указывающие на возможное намерение преступника устроить массовую бойню. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«В пользу такой версии свидетельствуют найденные на месте покушения и принадлежавшие устроившему стрельбу Томасу Мэттью Круксу две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами, — сообщает издание. Кроме того, в машине преступника, которая была припаркована недалеко от места выступления Трампа, следователи обнаружили взрывчатку.

По данным правоохранительных органов, за последние несколько месяцев Крукс получил несколько посылок на дом с пометкой «опасные материалы». Кроме поиска в интернете дат предстоящих предвыборных митингов Трампа, преступник пытался найти информацию о нынешнем президенте США Джо Байдене и о запланированном на август съезде Демократической партии. Следователи заявляют, что становится все сложнее определить, какой идеологии придерживался стрелявший, если такой мотив имел место быть.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники злоумышленника отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.

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На месте покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа найдены улики, указывающие на возможное намерение преступника устроить массовую бойню. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «В пользу такой версии свидетельствуют найденные на месте покушения и принадлежавшие устроившему стрельбу Томасу Мэттью Круксу две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами, — сообщает издание. Кроме того, в машине преступника, которая была припаркована недалеко от места выступления Трампа, следователи обнаружили взрывчатку. По данным правоохранительных органов, за последние несколько месяцев Крукс получил несколько посылок на дом с пометкой «опасные материалы». Кроме поиска в интернете дат предстоящих предвыборных митингов Трампа, преступник пытался найти информацию о нынешнем президенте США Джо Байдене и о запланированном на август съезде Демократической партии. Следователи заявляют, что становится все сложнее определить, какой идеологии придерживался стрелявший, если такой мотив имел место быть. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники злоумышленника отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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