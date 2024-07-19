19 июля 2024

Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По информации источника, девушка разбилась насмерть, выпав из окна (архивное фото)
По информации источника, девушка разбилась насмерть, выпав из окна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева, 5а, вечером 20 июля из окна многоэтажного дома выпала девушка. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Из дома на улице Данилы Зверева, 5а, девушка выпала. Разбилась насмерть», — сообщил собеседник. На месте работают силовики. Подробности происшествия неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.

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В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева, 5а, вечером 20 июля из окна многоэтажного дома выпала девушка. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщил источник URA.RU. «Из дома на улице Данилы Зверева, 5а, девушка выпала. Разбилась насмерть», — сообщил собеседник. На месте работают силовики. Подробности происшествия неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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