Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки

По информации источника, девушка разбилась насмерть, выпав из окна (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева, 5а, вечером 20 июля из окна многоэтажного дома выпала девушка. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Из дома на улице Данилы Зверева, 5а, девушка выпала. Разбилась насмерть», — сообщил собеседник. На месте работают силовики. Подробности происшествия неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.
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