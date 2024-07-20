El Pais: в Испании задержали хакеров за атаку на поддержавшие Украину страны

20 июля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Гражданская гвардия Испании арестовала троих мужчин, причастных к кибератакам на страны, поддерживающие Киев Фото: Роман Наумов © URA.RU Гражданская гвардия Испании задержала троих мужчин, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против стратегических секторов и госучреждений в королевстве и в странах-членах НАТО. В частности, на те, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета El Pais. «Агенты Гражданской гвардии арестовали троих мужчин испанского гражданства и совершеннолетних по подозрению в участии в нескольких кибератаках, которым за последние два года подверглись испанские государственные администрации, компании в стратегических секторах и организации из других стран НАТО, таких как Германия, Франция, США, Польша и страны Балтии», — пишет газета . Уточняется, что мужчины обвиняются в повреждениях компьютеров для террористических целей и за якобы участие в хакерской группе NoName057(16). Сами атаки были направлены на страны НАТО, поддерживающие Киев. Они были проведены по схеме «отказ в обслуживании». «Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта», — говорится в заявлении Гражданской гвардии. Кроме того, в домах арестованных прошли обыски. Также сейчас анализируются компьютерные материалы, которые были перехвачены в записях с камер в их домах во время расследования. Национальность подозреваемых не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданская гвардия Испании задержала троих мужчин, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против стратегических секторов и госучреждений в королевстве и в странах-членах НАТО. В частности, на те, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета El Pais. «Агенты Гражданской гвардии арестовали троих мужчин испанского гражданства и совершеннолетних по подозрению в участии в нескольких кибератаках, которым за последние два года подверглись испанские государственные администрации, компании в стратегических секторах и организации из других стран НАТО, таких как Германия, Франция, США, Польша и страны Балтии», — пишет газета. Уточняется, что мужчины обвиняются в повреждениях компьютеров для террористических целей и за якобы участие в хакерской группе NoName057(16). Сами атаки были направлены на страны НАТО, поддерживающие Киев. Они были проведены по схеме «отказ в обслуживании». «Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта», — говорится в заявлении Гражданской гвардии. Кроме того, в домах арестованных прошли обыски. Также сейчас анализируются компьютерные материалы, которые были перехвачены в записях с камер в их домах во время расследования. Национальность подозреваемых не уточняется.