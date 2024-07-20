Baza: в Дагестане убили участника СВО из-за земельного спора

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Во время перестрелки в Дагестане был убит участник СВО и ранены еще четверо человек, пишет Baza Фото:

В Дагестане земляки-рэкетиры расстреляли участника спецоперации и уроженца Республики Бозигита Алиева из-за земельного спора. Дагестанская полиция опасается приезда брата убитого, потому что из-за этого может произойти эскалация конфликта. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Дагестане убили участника СВО. Его родственники утверждают, что парня застрелили «ваххабиты» за то, что служить русским — харам». Однако, вероятнее всего, конфликт возник между родственниками из-за старого земельного спора», — передает telegram-канал. Отмечается, что в скором времени на похороны с фронта спецоперации приедет брат убитого, в связи с этим дагестанская полиция обеспокоена возможным продолжением стрельбы и обострением конфликта. На данный момент в селе проводят дежурство три экипажа полицейских.

Спор за землю в селе Агачаул начался в 2015 году, когда глава населенного пункта оформил фиктивную справку и вывел из госсобственности участок площадью в гектар, после чего оформил его на знакомого. В течение следующих трех лет участок был переоформлен и распродан через серию фиктивных сделок. После обнаружения мошенничества экс-главы села против него было возбуждено уголовное дело, а на участок земли наложен арест.

Конфликт обострился, когда Магомед Алибеков, утверждавший, что получил часть участка до 2015 года, начал строительные работы вместе с вернувшимся сыном Бозигитом. Это вызвало недовольство семьи Махмудовой, также претендующей на землю. Перестрелка в селе между сторонниками двух групп произошла 13 июля. Стреляли из пистолета Макарова и «Сайги» В результате Бозигит Алибеков был убит, еще четверо человек получили ранения.

После трагедии родственники убитого записали видео и рассказали, что во время конфликта прибежали еще порядка 40 человек и начали стрелять. Видеозапись, на которой запечатлен рассказ матери Бозигита была распространена националистическими пабликами, которые представили конфликт как нападение ваххабитов на участника СВО якобы из-за помощи русским. Однако местные жители указывают на то, что среди обеих сторон конфликта есть участники боевых действий.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет и МВД по Республике Дагестан. На момент публикации материала ответ не поступило.

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В Дагестане земляки-рэкетиры расстреляли участника спецоперации и уроженца Республики Бозигита Алиева из-за земельного спора. Дагестанская полиция опасается приезда брата убитого, потому что из-за этого может произойти эскалация конфликта. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Дагестане убили участника СВО. Его родственники утверждают, что парня застрелили «ваххабиты» за то, что служить русским — харам». Однако, вероятнее всего, конфликт возник между родственниками из-за старого земельного спора», — передает telegram-канал. Отмечается, что в скором времени на похороны с фронта спецоперации приедет брат убитого, в связи с этим дагестанская полиция обеспокоена возможным продолжением стрельбы и обострением конфликта. На данный момент в селе проводят дежурство три экипажа полицейских. Спор за землю в селе Агачаул начался в 2015 году, когда глава населенного пункта оформил фиктивную справку и вывел из госсобственности участок площадью в гектар, после чего оформил его на знакомого. В течение следующих трех лет участок был переоформлен и распродан через серию фиктивных сделок. После обнаружения мошенничества экс-главы села против него было возбуждено уголовное дело, а на участок земли наложен арест. Конфликт обострился, когда Магомед Алибеков, утверждавший, что получил часть участка до 2015 года, начал строительные работы вместе с вернувшимся сыном Бозигитом. Это вызвало недовольство семьи Махмудовой, также претендующей на землю. Перестрелка в селе между сторонниками двух групп произошла 13 июля. Стреляли из пистолета Макарова и «Сайги» В результате Бозигит Алибеков был убит, еще четверо человек получили ранения. После трагедии родственники убитого записали видео и рассказали, что во время конфликта прибежали еще порядка 40 человек и начали стрелять. Видеозапись, на которой запечатлен рассказ матери Бозигита была распространена националистическими пабликами, которые представили конфликт как нападение ваххабитов на участника СВО якобы из-за помощи русским. Однако местные жители указывают на то, что среди обеих сторон конфликта есть участники боевых действий. URA.RU направило запрос в Следственный комитет и МВД по Республике Дагестан. На момент публикации материала ответ не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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