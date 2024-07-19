Перебои с подачей ресурса наблюдаются в окружном центре и прилегающих населенных пунктах
По предварительным данным, вода вернется в дома жителей Щучанского округа Курганской области через три дня. Об этом сообщила местная мэрия.
«Поставка и установка насоса планируется, предварительно, к 23 июля 2024 года. Ресурсоснабжающая организация и администрация округа принимают все меры для ремонта и поддержания подачи воды», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Для населения организован подвоз воды. Ранее из-за неподготовленных теплосетей 21 дом в Кургане остался без горячей воды.
Врио главы округа Павел Самохвалов лично контролирует ремонтные работы
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