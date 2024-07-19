19 июля 2024

Власти округа в Курганской области раскрыли, когда заменят насос, из-за которого отключили воду. Фото

Мэрия Щучанского округа Курганской области: насос установят к 23 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Перебои с подачей ресурса наблюдаются в окружном центре и прилегающих населенных пунктах
Перебои с подачей ресурса наблюдаются в окружном центре и прилегающих населенных пунктах Фото:

По предварительным данным, вода вернется в дома жителей Щучанского округа Курганской области через три дня. Об этом сообщила местная мэрия.

«Поставка и установка насоса планируется, предварительно, к 23 июля 2024 года. Ресурсоснабжающая организация и администрация округа принимают все меры для ремонта и поддержания подачи воды», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Для населения организован подвоз воды. Ранее из-за неподготовленных теплосетей 21 дом в Кургане остался без горячей воды.

Врио главы округа Павел Самохвалов лично контролирует ремонтные работы
Врио главы округа Павел Самохвалов лично контролирует ремонтные работы
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По предварительным данным, вода вернется в дома жителей Щучанского округа Курганской области через три дня. Об этом сообщила местная мэрия. «Поставка и установка насоса планируется, предварительно, к 23 июля 2024 года. Ресурсоснабжающая организация и администрация округа принимают все меры для ремонта и поддержания подачи воды», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Для населения организован подвоз воды. Ранее из-за неподготовленных теплосетей 21 дом в Кургане остался без горячей воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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