В Екатеринбурге нашли 5-летнего мальчика, который исчез в Октябрьском районе (Шарташ). Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!», — говорится в сообщении «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
У него были приметы: 150-152 сантиметров роста, телосложение: среднее, цвет глаз: карие, цвет волос: русые. На момент пропажи был одет: футболка красного цвета на груди рисунок белого цвета «скелет», спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой, кепка черного цвета. Носит очки в металлической оправе чёрного цвета с диоптриями. С собой: рюкзак черного цвета с оранжевой молнией
Розыском ребенка занимался седьмой отдел УМВД России по Екатеринбургу. Также им помогали волонтеры и жители города.
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