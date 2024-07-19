19 июля 2024

В Екатеринбурге нашли пропавшего 5-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик пропал 20 июля в Октябрьском районе
Мальчик пропал 20 июля в Октябрьском районе Фото:

В Екатеринбурге нашли 5-летнего мальчика, который исчез в Октябрьском районе (Шарташ). Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!», — говорится в сообщении «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

У него были приметы: 150-152 сантиметров роста, телосложение: среднее, цвет глаз: карие, цвет волос: русые. На момент пропажи был одет: футболка красного цвета на груди рисунок белого цвета «скелет», спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой, кепка черного цвета. Носит очки в металлической оправе чёрного цвета с диоптриями. С собой: рюкзак черного цвета с оранжевой молнией

Розыском ребенка занимался седьмой отдел УМВД России по Екатеринбургу. Также им помогали волонтеры и жители города.

Фотография опубликованная при начале поиска ребенка
Фотография опубликованная при начале поиска ребенка
Фото:

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В Екатеринбурге нашли 5-летнего мальчика, который исчез в Октябрьском районе (Шарташ). Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!», — говорится в сообщении «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». У него были приметы: 150-152 сантиметров роста, телосложение: среднее, цвет глаз: карие, цвет волос: русые. На момент пропажи был одет: футболка красного цвета на груди рисунок белого цвета «скелет», спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой, кепка черного цвета. Носит очки в металлической оправе чёрного цвета с диоптриями. С собой: рюкзак черного цвета с оранжевой молнией Розыском ребенка занимался седьмой отдел УМВД России по Екатеринбургу. Также им помогали волонтеры и жители города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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