19 июля 2024

Комету Ольберса этой ночью увидят жители Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобное явление не повторялось уже 68 лет
Подобное явление не повторялось уже 68 лет Фото:

Жители Екатеринбурга смогут посмотреть на комету Ольберса этой ночью, когда она будет пролетать рядом с Землей. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург.ДА».

«Подобное явление не повторялось уже 68 лет. При ясной погоде комету можно будет увидеть даже через бинокль», — уточняется в публикации.

Эта комета пролетит над планетой на расстоянии 283,5 километров. По утверждению Дмитрия Вибе, из Института астрономии РАН, ее можно будет разглядеть в северо-западной части неба, ниже Большой Медведицы.

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Жители Екатеринбурга смогут посмотреть на комету Ольберса этой ночью, когда она будет пролетать рядом с Землей. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург.ДА». «Подобное явление не повторялось уже 68 лет. При ясной погоде комету можно будет увидеть даже через бинокль», — уточняется в публикации. Эта комета пролетит над планетой на расстоянии 283,5 километров. По утверждению Дмитрия Вибе, из Института астрономии РАН, ее можно будет разглядеть в северо-западной части неба, ниже Большой Медведицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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