Комету Ольберса этой ночью увидят жители Екатеринбурга

Подобное явление не повторялось уже 68 лет
Жители Екатеринбурга смогут посмотреть на комету Ольберса этой ночью, когда она будет пролетать рядом с Землей. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург.ДА».
«Подобное явление не повторялось уже 68 лет. При ясной погоде комету можно будет увидеть даже через бинокль», — уточняется в публикации.
Эта комета пролетит над планетой на расстоянии 283,5 километров. По утверждению Дмитрия Вибе, из Института астрономии РАН, ее можно будет разглядеть в северо-западной части неба, ниже Большой Медведицы.
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