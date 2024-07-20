Огонь охватил мебельное производство в Нижнем Новгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МЧС рассказали, что пострадавших нет
В МЧС рассказали, что пострадавших нет Фото:

Мебельное производство загорелось в Нижнем Новгороде на площади около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве... Предварительная площадь пожара составляет порядка одной тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших из-за пожара нет.

В МЧС также рассказали, что пожарные работают на территории предприятия, на улице Адмирала Нахимова. Пожар разгорелся в арендуемом здании по изготовлению мебели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мебельное производство загорелось в Нижнем Новгороде на площади около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве... Предварительная площадь пожара составляет порядка одной тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших из-за пожара нет. В МЧС также рассказали, что пожарные работают на территории предприятия, на улице Адмирала Нахимова. Пожар разгорелся в арендуемом здании по изготовлению мебели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...