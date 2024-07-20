Огонь охватил мебельное производство в Нижнем Новгороде

Мебельное производство загорелось в Нижнем Новгороде на площади около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве... Предварительная площадь пожара составляет порядка одной тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших из-за пожара нет.
В МЧС также рассказали, что пожарные работают на территории предприятия, на улице Адмирала Нахимова. Пожар разгорелся в арендуемом здании по изготовлению мебели.
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