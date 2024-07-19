В Екатеринбурге более суток назад пропал 13-летний подросток в Орджоникидзевском районе (Уралмаш и Эльмаш), который считается самым большим в городе. О пропаже сообщили в поисковом отряде «Liza Alert» по Свердловской области.
«С 19 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: Рост: 151 сантиметров. Телосложение: нормальное. Цвет глаз: карие. Волосы: тёмно-русые. Был одет: красная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черная кепка», — говорится на сайте форума «Liza Alert».
Ранее URA.RU писало о 5-летнем ребенке, которого после пропажи смогли найти. Его поисками занимался отдел полиции и волонтеры с жителями города.
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