19 июля 2024

В самом большом районе Екатеринбурга пропал 13-летний подросток. Фото

Более суток назад в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток, его ищут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местонахождение мальчика неизвестно с 19 июля (архивное фото)
Местонахождение мальчика неизвестно с 19 июля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге более суток назад пропал 13-летний подросток в Орджоникидзевском районе (Уралмаш и Эльмаш), который считается самым большим в городе. О пропаже сообщили в поисковом отряде «Liza Alert» по Свердловской области.

«С 19 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: Рост: 151 сантиметров. Телосложение: нормальное. Цвет глаз: карие. Волосы: тёмно-русые. Был одет: красная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черная кепка», — говорится на сайте форума «Liza Alert».

Ранее URA.RU писало о 5-летнем ребенке, которого после пропажи смогли найти. Его поисками занимался отдел полиции и волонтеры с жителями города.

Фотография с информацией о поиске мальчика
Фотография с информацией о поиске мальчика
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге более суток назад пропал 13-летний подросток в Орджоникидзевском районе (Уралмаш и Эльмаш), который считается самым большим в городе. О пропаже сообщили в поисковом отряде «Liza Alert» по Свердловской области. «С 19 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: Рост: 151 сантиметров. Телосложение: нормальное. Цвет глаз: карие. Волосы: тёмно-русые. Был одет: красная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черная кепка», — говорится на сайте форума «Liza Alert». Ранее URA.RU писало о 5-летнем ребенке, которого после пропажи смогли найти. Его поисками занимался отдел полиции и волонтеры с жителями города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...