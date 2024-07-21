Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

21 июля 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Операция по освобождению Красногоровки скоро подойдет к концу, сказал «Мамай» Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Операция по освобождению Красногоровки скоро подойдет к концу. Об этом сообщил заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай». «Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная — операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден, остаются считанные улицы, считанные дома», — сказал замкомандира на видео, предоставленном министерством обороны. Его слова передает РИА Новости. Военнослужащий подчеркнул проблему операции, связанную с высокой плотностью мирного населения в городе и отсутствием гуманитарных коридоров со стороны ВСУ. Это обстоятельство требует от российских военных особо осторожных действий в процессе освобождения города, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Мамай» также упомянул инцидент с гражданским автомобилем, по которому отработал FPV-дрон ВСУ, отметив своевременное спасение мирных жителей. Замкомандира добавил, что из слов пленных подразделений ВСУ украинское командование ставило задачу не брать пленных из рядов ВС РФ. Кроме того, ВСУ должны расстреливать гражданских, которые оказывают содействие российским подразделениям или ожидающим освобождения ВС России. Ранее «Мамай» сообщил о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей в Красногоровке. По его словам, информацию об этом также подтвердили украинские военнопленные, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операция по освобождению Красногоровки скоро подойдет к концу. Об этом сообщил заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай». «Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная — операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден, остаются считанные улицы, считанные дома», — сказал замкомандира на видео, предоставленном министерством обороны. Его слова передает РИА Новости. Военнослужащий подчеркнул проблему операции, связанную с высокой плотностью мирного населения в городе и отсутствием гуманитарных коридоров со стороны ВСУ. Это обстоятельство требует от российских военных особо осторожных действий в процессе освобождения города, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Мамай» также упомянул инцидент с гражданским автомобилем, по которому отработал FPV-дрон ВСУ, отметив своевременное спасение мирных жителей. Замкомандира добавил, что из слов пленных подразделений ВСУ украинское командование ставило задачу не брать пленных из рядов ВС РФ. Кроме того, ВСУ должны расстреливать гражданских, которые оказывают содействие российским подразделениям или ожидающим освобождения ВС России. Ранее «Мамай» сообщил о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей в Красногоровке. По его словам, информацию об этом также подтвердили украинские военнопленные, пишет деловое издание «Взгляд».